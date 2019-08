En betænksom borger kom helt uforvarende til at skabe et større politikaos på Lemvig Rådhus onsdag formiddag.

Her skabte en efterladt kuffert nemlig bekymring, og en talstærk politistyrk rykkede massivt ud.

Alle på Rådhuset blev evakueret, og området blev afspærret, mens politiet undersøgte kufferten. Det tog dog ikke politiet lang tid at slå fast, at kufferten var helt ufarlig.

»Det er i bund og grund helt uskyldigt. Det er en borger, der har fundet en kuffert, som han ikke vidste, hvad han skulle gøre ved. Derfor satte han den ved Rådhuset, fordi han vidste, at politiet har sin gang der,« fortæller pressetalsperson fra Midt- og Vestjyllands Politi, Lone Hundahl.

Borgeren ønskede simpelthen bare at aflevere et stykke hittegods, og havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at det kunne give anledning til en større politiaktion.

Lone Hundahl oplyser, at afspærringen er ophævet, aktionen afblæst, og rådhuset atter tilbage til hverdagen.