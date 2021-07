Rådhuset på Brotorget i Lund er blevet evakueret onsdag eftermiddag.

Dette sker, efter politiet modtog en alarm om et farligt objekt på stedet.

Det skriver det svenske politi på deres hjemmeside.

Politi og redningstjenester er derfor på rådhuset, og der er beordret bombeskyttelse til bygningen.

»Alarmen kom lige før klokken 15. En patrulje kom til stedet og foretog en indledende vurdering og besluttede at få objektet undersøgt af bombebeskyttelsen. Jeg ønsker ikke at gå i flere detaljer end det.« Det siger Evelina Olsson, presseansvarlig for politiregionen Syd, til Aftonbladet.

Området omkring rådhuset i Lund er spærret.

B.T. følger sagen.