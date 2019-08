En familieferie i Thailand endte katastrofalt for en britisk mand, da han en aften fik nok af sin nabos råberi på et hotel i Phuket.

Naboen var en beruset 50-årig nordmand, og han skal eftersigende have været ekstremt støjende ude på sin altan en aften, hvilket fik den 34-årige brite til at henvende sig til nordmanden hen over altanerne, for at bede ham tie stille.

Nordmanden trådte hen over balkonen til den britiske mand, som her greb en brødkniv og forsøgte at stikke sin larmende nordmand med den. Det skriver norsk TV 2.

Imens befandt britens hustru og deres to-årige søn sig på værelset, indtil briten råbte, at de skulle forlade hotelværelset og komme i sikkerhed.

Hustruen har efterfølgende fortalt, at hun hørte sin mand skrige efter hjælp fra balkonen.

I et vidneudsagn fortæller hun, at hun så den 50-årige nordmand sparke og slå sin mand, før hun flygtede fra værelset med deres fælles barn.

Da hotellets sikkerhedspersonale endelig kom op til altanen, fandt de de to mænd på altanens gulv. Nordmanden sad bag briten og havde begge hænder om hans hals i et kvælertag.

Politiet ankom kom efter sikkerhedspersonalet, og den britiske mand blev transporteret til det lokale hospital.

Her blev han kort efter ankomst erklæret død, og det lokale politi bekræftede, at han var død ved kvælning.

Nordmanden skal herefter være sigtet for uagtsomt manddrab og kan forvente en straf på op til 15 års fængsel.

Norsk TV 2 har været i kontakt med den drabstiltalte nordmand, men han ønsker ikke at kommentere sagen.

Ifølge hans advokat benægter han ikke at have dræbt den britiske familiefar i Thailand, men han mener, at han handlede i selvforsvar og derfor ikke skal straffes.

»Min klient indrømmer ikke strafskyld. Han siger, at han var i en position, hvor han først blev angrebet med en kniv af en britisk mand, og at han derfor gik til modangreb,« udtaler han.

Nordmanden skal eftersigende have været på en 2-3 ugers lang ferie i Thailand, da drabet skete.

Han har arbejdet med sikkerhedsservice i den offentlige sektor i mange år, men mistede sidste år sit job, da han var involveret i en konflikt med sin arbejdsgiver.

Ifølge norsk TV 2 har manden ikke tidligere været dømt.