Københavns Politi har sigtet en person efter det slagsmål, der opstod foran Eigtved Pakhus under domsafsigelsen i Rigsretssagen mod Inger Støjberg.

En koranafbrænding i en foliebakke blev forpurret, da journalisten Knud Meldgaard løb hen og sparkede til foliebakken. Herefter opstod der kortvarigt tumult, som politiet hurtigt fik stoppet.

Betjentene hev Knud Meldgaard væk fra stedet, men det er ikke ham, der er blevet sigtet af politiet.

Det er derimod 45-årige Toke Lorenzen, manden der antændte koranen med en lighter.

»Jeg er blevet sigtet for at indlade mig på slagsmål,« siger Toke Lorenzen til B.T.

Journalisten og koranbrænderen har forskellige opfattelser af, hvad der skete foran Rigsretten, men inden vi gennemgår deres forklaringer, er det nødvendigt med en introduktion af de to slagsbrødre.

76-årige Knud Meldgaard er kendt som den yderst velklædt herre, der stiller lange spørgsmål på Statsministerens pressemøder.

Hans historik i pressen går angiveligt helt tilbage til 1960'erne, men han har aldrig været ansat ved nogle af de store etablerede medier. I stedet udgiver han sine egne medier, som blandt andet magasinet Transeuropa.

Journalisten Knud Meldgaard var i håndgemæng med demonstranter. Foto: Mathias Svold Vis mere Journalisten Knud Meldgaard var i håndgemæng med demonstranter. Foto: Mathias Svold

45-årige Toke Lorenzen har en fortid som pengetransport-tyv, hashhandler og medlem af Rasmus Paludans parti Stram Kurs.

I dag er han aktiv i partiet 'Danske Patrioter' der arrangerer råbe-demonstrationer og koranafbrændinger i Københavns gader.

Toke Lorenzen påkaldte sig tidligere stor opmærksomhed, da han råbte efter Frie Grønnes formand, Sikandar Siddique, da han efter Folketingets åbning forlod Christiansborg sammen med sine forældre.

Mandag havde Toke Lorenzen stillet sig op bag en politiafspærring ved Eigtved Pakhus, hvor Rigsretten afsagde en dom på to måneders ubetinget fængsel til tidligere integrationsminister Inger Støjberg.

Toke Lorenzen. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Toke Lorenzen. Foto: Christian Liliendahl

Han stod ved siden af et andet tidligere Stram Kurs-medlem, John Lydeking Andersen, da optrinnet med journalisten fandt sted.

Ifølge Knud Meldgaard råbte de to mænd 'landsforædder' og andre skældsord efter journalisterne ved Rigsretten, og da Toke Lorenzen gav sig til at brænde koranen, sprang kæden af for den 76-årige redaktør.

»Jeg mistede besindelsen. De skal fandme ikke brænde koranen, mens jeg står og ser på det,« lyder det fra den stadig ophidsede Knud Meldgaard.

Han fortæller, at han sparkede til råbemændenes koranbål, og at de i den efterfølgende tumult udsatte ham for vold.

Flere er mødt op foran Eigtveds Pakhus i forbindelse med domsafsigelse. Eigtveds Pakhus hvor Rigsretten afsiger dom i sagen mod tidl. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, mandag den 13. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Flere er mødt op foran Eigtveds Pakhus i forbindelse med domsafsigelse. Eigtveds Pakhus hvor Rigsretten afsiger dom i sagen mod tidl. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, mandag den 13. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg fik en blodig rift på kinden, formentlig fordi jeg er blevet slået af en, der havde en ring på. Jeg fik flere knytnæveslag og blev også sparket i siden,« hævder han.

Alligevel har han valgt ikke at indgive anmeldelse til politiet over de to demonstranter.

»Der er kun en lovbryder i den sag, og det er mig. Det er en lovlig anmeldt demonstration, som jeg vælger at bryde ind i,« siger Knud Meldgaard.

John Lydeking fortæller, at hele optrinnet skete meget hurtigt, og at han næsten ikke nåede at opfatte, hvad der skete.

»Jeg har rakt armen ud for at stoppe ham, men jeg har ikke slået ham, og jeg tror heller ikke at Toke har slået ham. Jeg så godt, han havde lidt blod i ansigtet, men måske er der en betjent der har ramt ham med en finger eller en negl, da de førte ham væk« fortæller han.

Toke Lorenzen nægter sig skyldig og afviser over for B.T. at have udøvet vold mod Knud Meldgaard.

»Jeg har ikke slået ham. Jeg ved ikke helt, hvad der skete, for det var en affekthandling, men jeg mener bare, jeg har forsøgt at afværge og skubbe ham væk,« siger Toke Lorenzen.

Han finder det absurd, at det er ham og ikke journalisten, der bliver sigtet.

Flere er mødt op foran Eigtveds Pakhus i forbindelse med domsafsigelse. Eigtveds Pakhus hvor Rigsretten afsiger dom i sagen mod tidl. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, mandag den 13. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Flere er mødt op foran Eigtveds Pakhus i forbindelse med domsafsigelse. Eigtveds Pakhus hvor Rigsretten afsiger dom i sagen mod tidl. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, mandag den 13. december 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der kommer en og overfalder mig, og så må jeg ikke have lov til at forsvare mig? Det er helt vanvittigt, at det er mig, der skal have en bøde,« siger han.

Toke Lorenzen fortæller, at han i forvejen har en række andre bøder som venter på at komme i retten. Dem har han ifølge eget udsagn fået i forbindelse med episoder, der er opstået ved demonstrationer og koranafbrændinger.

Han er blandt andet sigtet for at råbe skældsord og begå vold mod en kvinde, der forsøgte at tage en koran, han var ved at brænde af på Blågårds Plads.

Københavns Politi vil af hensyn til politiets tavshedspligt hverken af- eller bekræfte eventuelle sigtelser i forbindelse med tumulten foran Eigtveds Pakhus.