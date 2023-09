Længe måtte trafikanter på Køge Bugt Motorvejen væbne sig med tålmodighed efter en større ulykke lørdag over middag.

Fire biler var kørt galt, på vejbanen flød det med vragdele, og stedet vrimlede med både ambulancefolk, politi og beredskab. Alt blev spærret af, og snart blev en 35-årig mand fra Faxe Ladeplads anholdt.

Det viste sig nemlig ifølge politiet, at han havde været skyld i ulykken, der sendte fire mennesker til tjek på hospitalet.

Den 35-årige var kort før klokken 12.55 kommet kørende mod nord, da han angiveligt skiftede kørebane og ramte de tre andre personbiler, som blev kraftigt beskadiget. Også autoværnet blev påkørt og ødelagt, lyder det i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Da politiet bad den 35-årige mand puste i et alkometer, bonnede det ud. Faktisk i sådan en grad, at politiet mistænker ham for vanvidskørsel.

»Alkometertesten gav politiet grundlag for at mistænke ham for at være så påvirket af alkohol, at alkoholkoncentrationen i de udtagne blodprøve vil overstige to promille,« lyder det i døgnrapporten.

Også en narkotest gav udslag, og den 35-årige blev derfor sigtet for både spirituskørsel og narkokørsel.

På stedet blev hans bil beslaglagt med henblik på konfiskation, hans førerret inddraget, og han selv blev anholdt. Dog kun kortvarigt.

Politiet afventer nu resultaterne fra de blodprøver, der er taget fra den 35-årige, og han vil herefter høre nærmere om det videre forløb.

I forlængelse af ulykken opstod der massiv kø i området, og først flere timer senere var samtlige fire spor igen åbne for kørsel. I mellemtiden var bilister blevet ledt væk via afkørslen ved Køge Nord.

