Politiets daglige aktioner betyder, at hashboderne i Pusher Street bliver mere og mere improviserede.

København. For femte dag i træk har Københavns Politi onsdag morgen ryddet Pusher Street for hashboder, og tendensen er, at boderne dag for dag bliver færre.

Det siger vicepolitiinspektør Lars Ole-Karlsen, der som leder af Operativ Specialafdeling står i spidsen for politiets indsats i hashgaden.

- Vi kan konstatere, at hvor der i fredags var 33 fuldt opstillede boder bygget i lægtetræ og krydsfiner, så er salgsstederne nu betydeligt mere primitive. De er bygget af mælkekasser, og der er næsten ingen af dem.

Selv om boderne bliver færre, erkender vicepolitiinspektøren, at det ikke nødvendigvis er et udtryk for, at sælgerne er ved at give op.

Tirsdag kunne man således konstatere, at nogle af pusherne var begyndt at sælge fra ladcykler.

- Men vores håb er da, at man forstår budskabet. Den slags, der bliver brugt til lyssky affærer, vil blive beslaglagt, siger vicepolitiinspektøren.

Pusher Street var i sidste uge lukket i tre dage, inden gaden fredag blev åbnet igen. Det var christianitterne selv, der havde taget beslutningen om den midlertidige lukning som en reaktion på, at "volden og den dårlige stemning var taget til".

I den forbindelse har Københavns Politi set sit snit til at optrappe indsatsen i området med daglige rydninger og hyppige patruljeringer.

Foreløbigt har alle rydninger fundet sted om morgenen - inden pusherne står op og lægger deres produkter frem til salg. Den taktik skyldes ifølge Lars Ole-Karlsen et ønske om at undgå voldelige sammenstød.

- Vi skønner, at det ikke er tiden til, at vi rydder boder midt på dagen. Men vi patruljerer dagen igennem, og der er massiv politimæssig tilstedeværelse på og ved Christiania, siger vicepolitiinspektøren.

