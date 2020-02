Ung mand blev hjerneskadet af giftige gasser, da han ville redde to fiskere i livsfare på en fiskekutter.

Højesteret giver en tidligere pumpemand medhold i, at virksomheden Grenaa Lossekompagni ApS skal betale erstatning efter en arbejdsulykke i 2014.

Her blev medarbejderen - den dengang 24-årige Nick Vejle - hjerneskadet, da han forsøgte at redde to fiskere ud fra et lastrum i en fiskekutter, hvor der var svovlbrinte- og ammoniakdampe i luften.

Fiskerne omkom.

Også byretten og landsretten kom frem til, at pumpemanden havde ret til erstatning fra arbejdsgiveren, skriver Højesteret på sin hjemmeside.

Ulykken skete 4. august 2014 på en fiskekutter i Strandby Havn nord for Frederikshavn. Her arbejdede Nick Vejle på kajen, hvor han sugede skidtfisk fra kutteren over i en lastbiltank.

På et tidspunkt sprang han ned i fiskekutterens lastrum, fordi to fiskere var i problemer. Der var dampe af svovlbrinte i lastrummet, men Nick Vejle nåede ikke at hjælpe fiskerne ud, før han selv blev bevidstløs og faldt om.

Her lå han i en halv time, inden han blev reddet af røgdykkere.

De giftige dampe kom fra rådne fisk i lastrummet.

Nick Vejle var på tidspunktet for ulykken ansat på deltid i jobbet som pumpemand, mens han uddannede sig til slagter.

Grenaa Lossekompagni ApS mente ikke, at virksomheden var ansvarlig for ulykken. Men Højesteret er altså af en anden opfattelse.

Medarbejderen blev tilkendt en erstatning på 355.000 kroner i byretten, og denne afgørelse er stadfæstet af både landsretten og Højesteret.

/ritzau/