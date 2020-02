60-årig fra Aarhus V. er sigtet for at ville slå sin kvindelige samlever ihjel. Beboer i opgang slog alarm.

En kvinde på 61 år blev natten til tirsdag stukket flere gange med kniv i en lejlighed i det vestlige Aarhus, oplyser Østjyllands Politi.

Kort efter anholdt betjente hendes mand på 60 år. Han sigtes for forsøg på manddrab.

Kvinden blev indlagt på hospitalet, men er ikke i livsfare, lyder det fra politiet.

Manden er af en læge vurderet til at være psykotisk, skriver Århus Stiftstidende fra et retsmøde om sagen.

Overfaldet skete i parrets lejlighed i Aarhus V. Den 60-årige sigtes for at have stukket kvinden mindst 20 gange. Hun blev ramt i hovedet, nakken, ryggen og andre steder, skriver Århus Stiftstidende.

Det var ved tretiden natten til tirsdag, at politiet fik opkald om sagen fra en anden beboer i den opgang, hvor parret bor.

Den sårede kvinde havde søgt tilflugt hos beboeren, som derefter slog alarm, oplyser politiet. Da betjentene kom frem, anholdt de manden hjemme i lejligheden.

På grund af sin tilstand kunne manden ikke være til stede i grundlovsforhøret tirsdag i Retten i Aarhus.

Dommeren mente, at der er en begrundet mistanke om grov vold og besluttede at frihedsberøve manden i fire uger. Indespærringen skal ske på en psykiatrisk afdeling, oplyser anklageren i sagen.

Så snart den 60-årige vurderes til at være rask nok, skal han deltage i et retsmøde og her gives mulighed for at udtale sig.

/ritzau/