En psykolog valgte ikke at gå til politiet, selvom han havde mistanke om, at fire børn i den såkaldte Vejen-sag var blevet udsat for vold og seksuelle overgreb af deres forældre.

Men den beslutning er psykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen dybt uenig i.

»Jeg er lodret uenig i den vurdering, der blev foretaget dengang,« siger han til B.T.

Det var psykologen selv, der onsdag i Retten i Esbjerg afgav forklaring i sagen mod forældreparret, der er tiltalt for årelange overgreb mod parrets fire børn fra 1987 til 1994.

Det er vigtigt for ofrene at få placeret ansvar og skyld, så de også selv kan fralægge sig ansvar og skam over det, der er sket. Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet

Psykologen var ansat på den døgninstitution, som børnene blev anbragt på i efteråret 1992. Og han blev hurtigt overbevist om, at noget var helt galt.

»Børnenes symptomer, adfærd og udtalelser ville ikke give mening, hvis det ikke var, fordi de havde været udsat for seksuelle overgreb i et ret ekstremt omfang,« sagde psykologen i retten.

Alligevel var det ikke institutionens eller psykologens opfattelse, at forældreparret skulle anmeldes til politiet.

Men den vurdering kan Kuno Sørensen ikke forstå.

»Det er vigtigt for ofrene at få placeret ansvar og skyld, så de også selv kan fralægge sig ansvar og skam over det, der er sket. Og det ville jo have været vigtigt for dem også dengang, at forældrene blev gjort ansvarlige for deres handlinger - også fra det danske retssystem,« siger han og fortsætter:

»Og den oprejsning fik de ikke på det tidspunkt. Det kan godt være, at de var hårdt medtaget og forstyrret, men som det fremgår, så var der ikke tvivl om, at de havde været udsat for seksuelle overgreb i ret ekstremt omfang,« siger han.

Derfor gik de ikke til politiet

I retten begrundede psykologen beslutningen med, at børnene var mindreårige og særligt skrøbelige.

»Det var inde i billedet (at politianmelde dem, red). Men min vurdering var, at de her børn var for hårdt medtaget og for forstyrrede til at kunne klare en politimæssig anmeldelse og efterforskning,« sagde han.

Ifølge anklageskriftet skete uhyrlighederne fra 1987 til 1994, og det var i de sidste to år, at børnene var blevet anbragt på institutionen.

Forældrene havde dog fortsat mulighed for weekendsamvær med børnene.

Og det er netop med tidspunktet for øje, at man skal forstå, hvorfor det ikke endte med en politianmeldelse. Det forklarer Kuno Sørensen.

»Det skal ses i lyset af, at det ligger tilbage i slut-80'erne og start-90'erne, hvor den faglige viden og vores holdninger samfundsmæssigt og fagligt var anderledes. Her var man ikke lige så skarp på at stille forældre til regnskab for deres handlinger,« siger han.

»Jeg er helt overbevist om, at hvis man stod i den situation i dag, så ville man tage en anden beslutning.«

Kommunen fulgte institutionens anbefalinger

Ud fra institutionens anbefalinger valgte Vejen Kommune på det tidspunkt heller ikke at gå videre med sagen ud fra præmissen om, at det var bedst for børnene.

B.T. har efter dagens retssag været i kontakt med Vejen Kommune, der ikke kan udtale sig konkret om en verserende sag, og hvad der er foregået dengang.

»Hos Vejen Kommune er vi meget opmærksomme på alvorligheden i anklageskriftet, og derfor har vi også leveret al materiale fra den periode til politiet,« siger Morten Oldrup, der er direktør for dagtilbud og skole, sundhed og familie.

»Vi er også bevidste om, hvor vigtigt det er, at vi ikke vurderer sager fra 80'erne og 90'erne i de danske kommuner med nutidens øjne. Og i dag ville den mindste mistanke om seksuelt misbrug som minimum altid føre til overvåget samvær,« forklarer han.

Den 60-årige kvinde er mor til alle fire, mens den 63-årige er stedfar til hendes to ældste børn og biologisk far til de to yngste.

Alle fire forurettede var mindreårige, da overgrebene fandt sted. Den næstyngste, en pige, var kun fire år, da uhyrlighederne begyndte.

De fire børn er i dag i 30'erne.

Sagen blev først anmeldt i august 2017, da det næstældste af børnene gik til politiet og fortalte, hvad hun og hendes søskende havde været udsat for i deres barndom.

De tiltalte blev anholdt i december samme år og har siddet varetægtsfængslet lige siden. De nægter sig begge skyldige i samtlige punkter.

Der falder dom i sagen i næste uge.

B.T. har onsdag været i kontakt med Socialministeriet. De oplyser, at børne- og socialminister, Mai Mercado (K), ikke kan kommentere på udtalelser fra en verserende retssag.