Et ønske om at 'redde' Peter Madsen kan formentlig være baggrunden for Cammilla Kürsteins kontakt med den livstidsdømte ubådsbygger.

Sådan lyder vurderingen fra praktiserende psykolog Sanne Neergaard.

»Hun bliver jo kendt, når I skriver om det, og så er hun jo pludselig noget. Hun bliver interessant, og det er det, som det handler om i dag. Det handler om at være kendt,« siger Sanne Neergaard og tilføjer:

»De her mennesker, der skriver med sådan nogle fanger, de digter deres egen verden og overbeviser sig selv om, at de kan gøre noget specielt for dem. De tror måske, at de kan redde dem.«

Cammilla Kürstein er langtfra den eneste kvinde, der har kontakt til Peter Madsen. B.T. har tidligere fortalte om 'Sofie', der fulgte retssagen mod Peter Madsen og jævnligt besøgte ham – både mens han sad varetægtsfængslet, og også efter, han har fået sin dom.

Og ifølge Cammilla Kürstein har hun også mødt flere af de andre kvinder, der besøger Peter Madsen. De har blandt andet været på en ekskursion til Teknisk Musuem for at se Peter Madsens første ubåd, 'Kraka'.

»Kvinderne er i stand til at lukke af for det ubehagelige. De kan ikke bruge det til noget. Og så er det jo sjældent mennesker, der er blevet behandlet godt i deres barndom. Mange af dem har måske været udsat for svigt,« forklarer Sanne Neergard.

Og det kan være meget svært for 'almindelige' mennesker at forstå, hvorfor man har behov for at tale med livstidsdømte fanger, der har slået andre mennesker ihjel, understreger Sanne Neergard.

»Men det kan være ligesom en forelskelse. Der kan være masser, man ikke vil se i den, man er forelsket i, og så ser man bare det, man gerne vil se.«

For Peter Madsen er det også ganske belejligt med interessen fra en ung kvinde som Cammilla Kürstein, vurderer Sanne Neergaard.

For ham betyder det selskab, og det kan være afgørende i en tid, hvor man sidder isoleret fra omverdenen.

»Det betyder jo noget for os allesammen. Han får et liv af, at der er nogen, der skriver til ham,« siger hun.