På videoen fortæller vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi tirsdag eftermiddag om fundet af spædbarnet.

Moderen til det lille spædbarn, der tirsdag morgen blev fundet ved Valbyparken i København, har sandsynligvis været meget desperat og ikke kunnet se nogen anden udvej. Det vurderer børne- og familiepsykolog John Halse.

»Det må være en mor, der har været meget desperat, som ikke har kunnet overskue situationen, og som ikke kan klare at skulle tage sig af et barn,« forklarer psykologen, der tidligere har været formand for Børns Vilkår.

Den lille pige blev fundet tirsdag morgen klokken 8.34 af en kommunalt ansat, der skulle tømme skrald. Han hørte en baby græde og fik øje på et gråt tæppe, der lå på en bænk på Hammelstrupvej i udkanten af Valbyparken i Københavns Sydhavn. I tæppet, som politiet senere hen oplyste var fra Ikea, fandt han den lille pige.

Hun var stærkt underafkølet og blev bragt til Rigshospitalet, hvor hendes tilstand først blev beskrevet som kritisk. Senere har politiet oplyst, at den er stabil.

Eksperter har vurderet, at den lille pige blev født mellem klokken 5 og 6 om morgenen – og dermed kun få timer, før hun blev fundet.

Ifølge John Halse tyder omstændighederne omkring fundet på, at moderen til barnet ikke vil findes:

»Det er en, der vil skjule, at hun har fået et barn,« siger han og forklarer, at der kan være flere årsager til, at moderen har valgt at skille sig af med barnet.

I nogle tilfælde er det psykiske problemer, der ligger bag, men der kan også være ydre omstændigheder, der gør, at kvinden ikke finder det muligt at beholde barnet.

Københavns Politi har offentliggjort nedenstående billede af det tæppe, som den lille pige blev fundet i, i håb om at finde moderen.

Spædbarn: Pigen blev fundet i dette tæppe. Hvis du kender det, så ring gerne 114 #politidk pic.twitter.com/CRdO8ZOTZO — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 2, 2018

Københavns Politi har oplyst, at barnet er af negroid afstamning. Dermed kan der ifølge John Halse også være nogle kulturelle problemer, der har gjort, at kvinden har set sig nødsaget til at skille sig af med barnet.

»Moderen kan måske komme fra et miljø, hvor hun kan frygte for sit eget liv, hvis hun for eksempel har fået et barn uden for ægteskabet. Hun kan være bange for at blive straffet - eller også kan den store skam være straf nok«, siger han og tilføjer, at der dog også kan være tale om, at moderen kommer fra et misbrugsmiljø.

Uanset årsagen vil hændelsen nok følge moderen gennem livet, forklarer John Halse.

»Der er rigtig mange undersøgelser af kvinder, der har afleveret børn på denne måde, som det rigtig skidt med det efterfølgende, og som altid vil have den der eftertanke om: ’Hvad nu hvis? Kunne jeg ikke alligevel havde beholdt det?,«siger han og tilføjer, at sandsynligheden for at finde moderen nok er forsvindende lille. Det viser historien for de seneste års hittebørn, hvor mødrene kun sjældent bliver fundet.

Finder man moderen, bør det dog heller ikke være med hensigt på at straffe hende:

»Hun er sandsynligvis et menneske i en meget udsat situation. Derfor giver det kun mening at finde hende for at etablere en relation mellem mor og barn – og ikke for at straffe hende,« siger psykologen.

Ifølge John Halse er der gode odds for, at hittebarnet vil klare sig fint, når det er fundet så tidligt – hvis bare det hurtigt kommer ud til en plejefamilie, der giver det omsorg og nærhed.