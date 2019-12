To små børn - en pige og en dreng - blev lørdag fundet alene i Aarhus. Deres forældre er endnu ikke fundet.

Hvis en omsorgsfuld plejefamilie træder til og passer på dem, vil de næppe få traumer på sigt. Men i situationen vil de være skræmt.

Psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet forklarer, at to små børn, der lørdag blev fundet efterladt på en befærdet gade i Aarhus midtby, sandsynligvis vil komme videre uden psykiske traumer.

- Børn, der er så små, har svært ved at forstå situationen.

- Hvordan det kommer til at belaste børnene, at de er blevet forladt, afhænger en del af deres opvækst inden. Men som regel vil så små børn, hvis de bliver mødt med omsorg og varme fra de nye omsorgspersoner, ikke være påvirket væsentligt af det fremover, siger Kuno Sørensen.

Børnene blev opdaget af en borger på Park Allé, som kontaktede politiet.

Pigen, der er cirka halvandet år, sad i en klapvogn, mens drengen, der vurderes at være mellem to og tre år, stod ved siden af. Drengen taler et sprog, som politiet ikke genkender. Formentlig er børnene fra Østeuropa.

- Den etårige har ikke rigtig nogen forståelse af, hvad der er sket ud over at hun vil savne sine forældre. Til dels vil det være det samme ved det lidt ældre barn. Han vil have lidt sprogforståelse, men der er ikke den store verdensforståelse, siger Kuno Sørensen.

- De grundlæggende følelser vil være de samme: En enorm følelse af at være forladt og svigtet af de nærmeste omsorgspersoner.

Han tilføjer, at det vil være særligt skræmmende for det ældste barn, der i forvejen har udviklet et sprog, at han ikke kan kommunikere med de danskere, der tager sig af de to børn.

Det er meget sjældent, at børn i Danmark bliver efterladt eller glemt, understreger psykologen fra Red Barnet.

Hvad årsagen er i det aktuelle tilfælde, er indtil videre uvist.

- Når man som forældre har fået børn, er det enormt dyrebart. Så der er som regel nogle meget tvingende grunde, hvis forældre vælger at efterlade deres børn, siger Kuno Sørensen.

Politiet har overdraget børnene til de sociale myndigheder, der har arbejdet på at finde en plejefamilie til dem.

- Det, børn har mest brug for, hvis de bliver forladt af deres forældre, er varme og omsorg, så de kan føle sig trygge, selv om det er et fremmed menneske, de bliver mødt af, siger Kuno Sørensen.

/ritzau/