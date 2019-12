De to små børn, der i weekenden blev fundet efterladt i Aarhus, vil næppe kunne huske meget af hændelsen, når de bliver større.

»Det vil være meget begrænset, hvad de efterfølgende kan huske. Især den yngste, som jo ikke har noget sprog, vil nok ikke kunne huske ret meget,« siger Kuno Sørensen, som er psykolog ved Red Barnet.

Han forklarer videre, at selvom den toårige dreng kan tale - omend man endnu ikke kender hans sprog helt - vil han som sin lillesøster sandsynligvis heller ikke huske meget senere i livet.

»Det her har været en ulykkelig situation for børnene, men det har samtidig ikke været en dramatisk eller traumatisk situation, fordi de er blevet fundet rimelig hurtigt, og når det samtidig ligger så tidligt i livet, vil det være svært at huske det,« siger Kuno Sørensen.

Den efterladte dreng skydes af politiet til at være cirka toethalvt år. Han blev fundet iført grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke. Vis mere Den efterladte dreng skydes af politiet til at være cirka toethalvt år. Han blev fundet iført grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke.

Men selvom børnene - heldigivs - næppe vil huske, at de som små blev efterladt alene på Park Allé i Aarhus, er det helt vigtigt, hvordan de bliver passet på efterfølgende.

»Det er helt afgørende for børn, at de får trøst og omsorg og god kontakt med en voksen. Hvis voksne eksempelvis reagerer med vrede, bliver børnene utrygge. Det vigtigste er, at de oplever, at der er voksne, som er glade for dem, som er rolige og omsorgsfulde over for dem,« siger Kuno Sørensen.

De to børn blev fundet at to tilfældige forbipasserende personer, som efter at have ledt forgæves i området efter forældrene, kontaktede politiet.

Østjyllands Politi hentede herefter børnene, der siden er blevet overdraget til Familiecentret i Aarhus Kommune. Børnene skal efter omstændighederne have det godt.

Pigen skydes til at være cirka et år gammel. Hun blev fundet siddende i en klapvogn iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små, hvide prikker og en blå hue. Vis mere Pigen skydes til at være cirka et år gammel. Hun blev fundet siddende i en klapvogn iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små, hvide prikker og en blå hue.

Kuno Sørensen forklarer, at man i sager som denne især også har fokus på, at børnene får opfyldt deres helt basale behov, som eksempelvis en ren ble, mad og drikke og generel kontakt med en voksen.

Hvad der skal ske med børnene, er fortsat uvist - især nu, hvor en person er blevet anholdt, mens to andre er frihedsberøvet i forbindelse med sagen.

Det er ikke oplyst, om personerne har en tilknytning til børnene.

Politiet leder fortsat efter forældrene til børnene, men skulle det ske, at man ikke kan finde dem, vil børnene sandsynligvis blive adopteret af et andet forældrepar. Det er i hvert fald, hvad man ifølge Kuno Sørensen, normalt gør, når et barn efterlades.