Der er brug for en intensiv indsats til mor og søn efter dom i blodtappersag, fortæller psykolog.

En 36-årig mor er torsdag idømt fire års fængsel for systematisk at tappe sin søns blod.

Og for at moren og drengen, der i dag er syv år, kan få genetableret deres forhold er der brug for en intensiv indsats til både mor og søn. Det fortæller psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet.

- Drengen skal have hjælp til at kunne forstå og rumme, hvad han har været udsat for. Det har han haft svært ved, fordi han har været så lille, da han blev udsat for det.

- I og med, at han vokser og bliver klogere, har han brug for hjælp til at bearbejde det, som moren udsatte ham for, siger psykologen.

En mentalerklæring har konkluderet, at kvinden fra Skjern lider af Münchhausen by proxy, og der er ligeledes brug for hjælp til hende for at komme videre, forklarer psykologen.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet i 16 måneder, men mangler altså stadig en del afsoning med straffen på fire års fængsel.

- Moren skal også vurderes og hjælpes til, om hun kan indgå i en almindelig omsorgsrelation over for ham, når hun på et tidspunkt har udstået sin straf.

- Det er vigtigt, at de begge har en samværsordning, som er overvåget og beskyttet, mens hun afsoner sin straf, så de også i den periode kan tilnærme sig hinanden, siger Kuno Sørensen.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at drengen ikke selv i fremtiden søger sygdom for at få opmærksomhed, forklarer Kuno Sørensen.

- Drengen skal også have hjælp til, at han ikke bliver hypokonder - altså simulerer sygdommen til at få opmærksomhed og støtte - hvis han i fremtiden kommer i en krisesituation, siger han.

Kvinden blev fundet skyldig i at have tappet en halv liter blod om ugen fra drengen, fra han var 11 måneder gammel, til han var fyldt seks år.

Det medførte, at drengen led af alvorlig blodmangel og måtte have i alt 110 blodtransfusioner.

Kvinden har valgt at modtage dommen på fire års fængsel. Hun har ikke kræfter til at anke og gennemføre sagen på ny ved landsretten, forklarer kvindens forsvarsadvokat, René Knudsen.

Det er ikke til at spå, hvordan moren og sønnens forhold bliver i fremtiden, men med den rette hjælp, er der god mulighed for, at de kan forsones, mener Kuno Sørensen.

- Hvis man arbejder professionelt og målrettet på at styrke de to, sønnen og moren, tror jeg, at der er positiv mulighed for, at de kan forsones og finde sammen i en god relation på længere sigt, siger han.

/ritzau/