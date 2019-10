En 29-årig psykolog er fængslet i fire uger for at smugle stoffer ind i et lukket fængsel til en indsat.

En 29-årig mand er fængslet for at smugle 10 gram kokain og 100 gram hash ind til en indsat i Enner Mark Fængsel i Horsens.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Manden skal sidde fængslet frem til 1. november, besluttede dommer Agnete Ergarth Skouv i Retten i Kolding.

Manden smuglede ifølge sigtelserne stofferne ind i det lukkede fængsel i forbindelse med sit hverv som psykolog i fængslet.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør fredag, hvor han nægtede sig skyldig.

Den 29-årige ønskede ikke at udtale sig i sagen, oplyste hans advokat Niels Lindeborg Johansen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning.

Dommeren afsagde kendelse om fængsling i fire uger, og manden kærede ikke kendelsen.

Enner Mark Fængsel er et lukket fængsel med meget høj grad af sikkerhed, skriver det på hjemmesiden.

Det blev indviet i 2006 og er et af Danmarks mest moderne fængsler.

Fængslet erstattede det gamle Horsens Statsfængsel, og der er plads til i alt 235 indsatte.

/ritzau/