En 57-årig privatpraktiserende psykolog har tidligere afvist at have haft et seksuelt forhold til en patient.

En 57-årig psykolog er fredag ved Retten i Aarhus dømt for at have udnyttet sin position til at have samleje med en kvindelig patient.

Det var den kvindelige patients forklaring, som overbeviste retten om den privatpraktiserende psykolog skyld.

I en række sms'er instruerede psykologen kvinden i at indfinde sig på mandens adresse om aftenen og natten og tilfredsstille ham seksuelt.

Hun var selvskadende og selvmordstruet, og i en af sms'erne skrev psykologen, at kvinden skulle huske "absolut underkastelse".

Den 57-årige mand er blevet idømt tre måneders fængsel. Én måned skal han afsone, men de to resterende måneder er betinget.

Han har anket dommen til landsretten.

/ritzau/