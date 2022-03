Hele 1.663 gange.

Det er antallet af gange, politiet i cirka to et halvt år har været nødt til at rykke ud til sager, hvor en person med alvorlige psykiske udfordringer har været involveret.

En opgørelse fra Fyns Politi viser, at det svarer til et gennemsnit på 2,5 sager om dagen, der involverer psykisk sårbare. Omkring halvdelen af sagerne finder sted i Odense.

Sager med psykisk sårbare borgere er altså med andre ord noget, der fylder en del hos politiet på Fyn og i særdeleshed i Odense. Desuden er det både tidskrævende og ikke mindst følelsesmæssigt krævende for betjentene at komme ud til den type sager.

Men i 2019 forsøgte man sig med noget helt nyt, som skulle hjælpe til at gøre opgaven med de psykiske sårbare borgere nemmere at håndtere på den mest forsvarlige måde. Man valgte at oprette en helt særlig patrulje ved navn Fælles Udrykningsteam – eller bare en FUT-patrulje.

»Når vi ser på det antal sager, FUT er kørt til i løbet af de sidste 2,5 år, så kan man jo hurtigt regne ud, at det er en indsats, der har været og stadig er brug for. At kunne give vores mest sårbare borgere en langt mere værdig og kompetent indsats er noget, der er vigtigt for os « siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj.

Patruljen består af to politifolk og en psykiatrisk specialsygeplejerske, der sammen rykker ud, når der er tale om en sag med en psykisk sårbar borger. Og efter 2,5 år har den særlige patrulje været en succes.

Derfor har man også besluttet at forlænge samarbejdet om patruljen med psykiatrien i Region Syddanmark.

FUT på Fyn Projektet Fælles Udrykningsteam er opstået på initiativ af Rigspolitiet. Det er blevet igangsat i fire politikredse som et pilotprojekt, og én af kredsene er altså på Fyn. FUT kører på Fyn i hverdagene mellem klokken 12 og 20. Tidsrummet er valgt ud fra datatræk der viser, at der her er flest sager med psykisk sårbare personer. Der er i gennemsnit 2,5 sager pr. vagt. Der bruget i gennemsnit 4,3 timer pr. sag. Kilde: Fyns Politi.

»Det er meget tilfredsstillende, at FUT-samarbejdet er blevet den store succes for patienterne og deres pårørende, som vi håbede på,« tilslutter den lægefaglige direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Anders Meinert Pedersen, sig.

Den første FUT-patrulje trillede ud af politigården i august 2019, og frem til udgangen af 2021 er det altså blevet til hele 1.663 sager. Og særlig samarbejdet mellem psykiatrien og politiet er blevet styrket gevaldigt.

»Jeg tror, at både betjentene og sygeplejerskerne kan mærke, at det daglige samarbejde – også uden om FUT – er blevet bedre og nemmere, efter vi etablerede FUT. Forståelsen af hinandens faglighed og arbejdsmetoder er vokset betydeligt, og det er helt klart til borgernes fordel,« siger Lars Bræmhøj.

Også arbejdsmiljøet for betjentene har fået et godt nøk opad.

Opgaverne med psykisk sårbare personer er nemlig ofte meget tidskrævende og tærer også enormt meget på betjentenes følelser og ressourcer. Men med psykiatrifaglig assistance fra en sygeplejerske bliver presset løftet en smule.

»Nu ved de ansatte, at kommer der en sag med en psykisk sårbar person, så kan FUT-patruljen med stor sandsynlighed tage den. Dermed ved de også, at den borger, der har brug for hjælp, bliver mødt af en faglig kompetent patrulje, der har tid og faglige ressourcer til dem. Det giver ro i maven hos alle,« siger Lars Bræmhøj.