Vor Frelsers Kirke i Horsens blev totalt røgskadet under en påsat brand.

Horsens. En mand har torsdag tilstået, at han satte ild til Vor Frelsers Kirke i Horsens onsdag.

- Der var flammer helt op til loftet, og jeg sad og nød flammerne et stykke tid. De var virkelig flotte, siger den 61-årige i et grundlovsforhør ifølge Horsens Folkeblad.

Manden er psykisk syg og er tilknyttet behandlingssystemet.

Hele kirken blev totalt røgskadet, oplyste en indsatsleder onsdag.

- Der har været røg fra loft til gulv, fortalte Søren Stidsen.

I retsmødet oplyste den 61-årige, at han med en lighter havde sat ild til prædikestolen.

Dommeren har besluttet at varetægtsfængsle ham, men i stedet for et arresthus skal manden være frihedsberøvet på en psykiatrisk afdeling.

For et halvt års tid siden blev kirken genåbnet efter en omfattende renovering, som kostede op imod 12 millioner kroner, oplyser Horsens Folkeblad.

/ritzau/