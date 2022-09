Lyt til artiklen

Tidligere er den 39-årige mand dømt for flere ildspåsættelse. En af gangene på en skole i 2003.

Nu er han dømt for at sende flere bombetrusler til blandt andet Københavns Lufthavn og et bibliotek.

Det skete ved Retten i Randers.

Selvom manden har fået flere behandlingsdomme gennem livet, bliver dommen fra Randers en længere en af slagsen.

»Tiltalte skal anbringes på institution for personer med vidtgående psykiske handicaps, således at han efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til en sikret afdeling.«

»Der fastsættes ikke længste tid for foranstaltningen,« lød dommerens ord, der dermed ikke sætter nogen udløbsdato på indespærringen for den tidligere brandstifter.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, at den 39-årige kørestolsbruger var tiltalt for i alt syv forhold, der udover bombetruslerne også talte vold og trusler mod personalet på et opholdssted.

Han blev blandt andet dømt for 4. januar 2022 at sende denne besked til Københavns Lufthavn:

'Der er to bomber i flyet. En i en sort kuffert og en anden i en rød kuffert, de tilhører en svensk mand, der er på flyet på vej til Malta lufthavn, hvor der også er en bombe spændt fast til et sæde.'

I 2019 sendte den psykisk syge pyroman en lignende besked til lufthavnen.

Begge gange skabte truslerne ifølge politiet rædsel hos personalet, der frygtede for passagernes liv.

Udover ildspåsættelsen på skolen i 2003, er manden dømt for lignende kriminalitet i 2015 og 2020.

Det fremgår af dommen, at manden modtog den på stedet.