Gartner på Irans ambassade væltede knivbevæbnet mand omkuld. Landsret afviser, at der kun var tale om trusler.

Østre Landsret har tirsdag fundet en iransk mand skyldig i at have forsøgt at stikke Irans ambassadør i Danmark med en kniv.

Det er en handling, som juridisk betragtes på linje med terrorisme.

Angrebet skete om formiddagen 7. oktober 2022, da manden var kravlet over muren ind til ambassadens grund på Svanemøllevej. Tidligt om morgenen var han taget med toget fra Herning, hvor han boede, til København.

Hensigten var egentlig at skære det iranske flag ned fra flagstangen og dermed deltage i de internationale protester mod regimet, har manden forklaret.

Men da ambassadør Afsaneh Nadipour netop var ankommet i bil, løb han frem mod hende med en brødkniv i sin ene hånd.

Den 34-årige var og er psykisk syg, og derfor er han i stedet for straf dømt til behandling på psykiatrisk afdeling. Desuden udvises han med indrejseforbud i seks år.

Dommen svarer til den afgørelse, som Københavns Byret sidst år nåede frem til.

Fem dommere har fulgt anklagemyndighedens påstand om, at den 34-årige havde til hensigt at stikke ambassadøren.

En enkelt dommer mener derimod som den tiltaltes forsvarer, at der kun er bevis for trusler.

- Vi er enige i, at det ser voldsomt ud, men hvis man nærstuderer videoklippet, må man revidere sin opfattelse, har advokat Jens Bruhn-Petersen sagt i sin forsvarstale.

Knivbladet pegede bagud, og han gjorde ikke udfald mod nogen, konstaterede forsvareren om flere videooptagelser.

Tolkningen fra specialanklager Henrik Aagaard er modsat. Hvis ikke ambassadens gartner havde væltet den 34-årige omkuld ved trappen, ville kniven været kommet i brug mod ambassadøren, har det lydt, og det samme mener altså flertallet på dommerpodiet.

Hændelsen fik Irans regime til at kritisere dansk politi for manglende beskyttelse af ambassadøren, ligesom Danmarks ambassadør i Teheran blev indkaldt til en samtale.

Episoden fandt sted i en periode, da der var demonstrationer i selve Iran og rundt om i verden efter en 22-årig kvindes død. Masha Amini døde efter en anholdelse foretaget af moralpolitiet i Iran. Hun havde ikke tildækket sit hår tilstrækkeligt.

Under sin indtrængen råbte den 34-årige højt til sit eget kamera på mobilen:

"Jeg hævner vores piger", sagde han blandt andet. Han brølede også, at han var "blevet skør på grund af jer æreløse idioter".

/ritzau/