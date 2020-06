Er det virkelig ham?

Mohammed Qaraday kan ikke tro sine egne øjne. Det er kun tre år siden, at Kenni Blegvad med ét kølleslag dræbte Mohammeds bedste ven for øjnene af ham.

Og nu skulle han gå frit rundt foran Christiania, hvor Mohammed står med sin ven?

Men den er god nok. Hvert sekund føles som et minut, og da de to nærmer sig hinanden, stirrer Kenni Blegvad med et fast og ubehageligt blik på Mohammed Qaraday, som han holder, indtil de har passeret hinanden.

»Jeg var helt vildt bange og troede, at han ville lave en form for hævnaktion lige dér,« fortæller Mohammed Qaraday i dag til B.T.

Mohammed Qaraday var ven med avisbudet Deniz Uzun, der blev dræbt med en kølle på Amager for 12 år siden. Den dengang 16-årige Mohammed stod lige ved siden af, og det kunne lige så godt have været ham, der var blevet dræbt. De efterfølgende år har været hårde for Mohammed, som både har kæmpet med den psykiske påvirkning og trusler fra sit eget miljø, der mener, han ikke gjorde nok for at redde sin ven. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mohammed Qaraday var ven med avisbudet Deniz Uzun, der blev dræbt med en kølle på Amager for 12 år siden. Den dengang 16-årige Mohammed stod lige ved siden af, og det kunne lige så godt have været ham, der var blevet dræbt. De efterfølgende år har været hårde for Mohammed, som både har kæmpet med den psykiske påvirkning og trusler fra sit eget miljø, der mener, han ikke gjorde nok for at redde sin ven. Foto: Bax Lindhardt

Episoden foran Christiania fandt sted i 2011. Tre år forinden var Kenni Blegvad blevet idømt fem års fængsel efter umotiveret at have slået og dræbt Deniz Uzun med ét slag med en kølle, som B.T. beskrev søndag.

Men hvordan kommer man sig over at se sin bedste ven blive dræbt? Og kan man overhovedet det?

For Mohammed – der i dag er 28 år og studerer økonomi – har det været én lang kamp med psykiske problemer, selvmordstanker og et nyt overfald.

Den første tid efter drabet lod det ellers til at gå godt, og uden at gøre brug af hverken krisehjælp eller psykolog levede Mohammed videre som normalt.

Men så gav det bagslag.

»Jeg blev mere og mere ængstelig, og jeg begyndte også at få mareridt om episoden igen og igen. Jeg drømte, at Deniz levede, og at han bare var flygtet. Jeg fortryder, at jeg ikke talte med nogen om det,« fortæller Mohammed Qaraday til B.T.

Mohammed levede videre med de mørke tanker i et par år uden at få behandlet det, der nok var en underliggende depression.

Men det var først, da et romantisk forhold til en pige i hans gymnasieklasse brasede sammen, at det gik helt galt.

Ung, forelsket og naiv var han sikker på, at de to skulle giftes, men pigens familie ønskede ikke, at de to skulle være et par, og så blev det sådan.

Mohammed var ked af det hver dag. Han kastede op hver morgen. Og så led af han også af en spiseforstyrrelse.

En dag udviklede det sig til deciderede smerter i brystet, og en uge senere lå Mohammed på et psykiatrisk hospital i Glostrup.

»Jeg blev psykotisk, og de kaldte det generaliseret angst. Jeg kunne ingenting. Det var et helvede. Hvis helvede fandtes på jorden, så var det det sted,« forklarer Mohammed og fortsætter:

»Jeg lå nogle gange i timer og bare skreg. Jeg havde så voldsom en angst, at det gjorde så ondt i brystet, at det føltes, som om jeg havde et reb i brystet, der blev revet i.«

Mohammed var bange for alt, hørte stemmer og havde svært ved skelne mellem virkelighed og drømme.

»Jeg sagde farvel til min mor flere gange, fordi jeg bare ville væk fra den her verden,« husker han.

Vennerne og familien troede ikke på, at Mohammed ville blive rask, men på et tidspunkt vendte det, og med den rette medicinering blev han efter to måneder udskrevet.

Mohammed kom ud og var et forvandlet menneske. Angsten var væk, og det samme var frygten, så pludselig var han den type, der kom i slagsmål og ikke var bleg for at slå først.

»Jeg var ikke en bølle eller noget, men jeg var pludselig ikke bange for at komme i slagsmål og var bare generelt vred,« fortæller han.

Deniz Uzun. 16-årigt avisbud, som blev dræbt på Amager. Vis mere Deniz Uzun. 16-årigt avisbud, som blev dræbt på Amager.

Det skulle dog vise sig, at Mohammed bestemt ikke var færdig med psykiske problemer, nedture og hårde perioder.

Det første hårde slag kom få måneder efter udskrivelsen, da Mohammed – som nævnt i begyndelsen af artiklen – mødte sin vens morder foran Christiania på en helt normal dag.

»Det fik mig til igen at tænke på Deniz, så det var et stort slag. Jeg havde et meget stærkt bånd til Deniz,« fortæller Mohammed.

Og sådan har historien desværre været lige siden for Mohammed.

Igen og igen har han følt sig ovenpå, men er så blevet slået tilbage af ting i sit liv, som han ikke selv har haft kontrol over.

Det var blandt andet tilfældet med hans far, der døde for tre år siden, men som i årene før krævede særlig hjælp og støtte fra Mohammed, der derfor måtte gå på kompromis med sit studie.

En del af Mohammeds psykiske problemer handler også om den skilsmisse, som moderen og faderen gik igennem tilbage i folkeskolen, så da han pludselig skulle være der for sin far, pressede de negative tanker og angsten sig også på igen.

Men for tre år siden døde han så, og i løbet af 2019 begyndte det endelig for alvor at gå godt, og Mohammed scorede to 12-taller på den økonomiuddannelse, som han efterhånden har været næsten otte år om at tage.

Og så gik det galt endnu en gang.

Mohammed har nemlig siden drabet på Deniz påtaget sig den rolle at opdrage og kommentere unge drenges opførsel i offentligheden, og når han føler, at nogen bliver behandlet uretfærdigt.

Det var tilfældet i december 2019, da Mohammed sad og læste lektier på et bibliotek i Taastrup, hvor han bor.

Fra første etage kunne han høre, at en gruppe indvandrerdrenge i stueetagen råbte »koran-alarm« flere gange, imens de tændte og slukkede lyset flere gange.

»Hey! Hvad har I gang i?« råbte Mohammed, mens han lænede sig ud over gelænderet.

Men intet svar. I stedet gik han ned foran biblioteket, hvor drengene stod, og her talte han med store bogstaver.

»Jeg gav dem en slags reprimande og sagde, at de skulle opføre sig ordentligt, og det forstod de godt. Men i takt med at jeg blev mere rolig, kunne jeg mærke, at de begyndte at blive lidt konfrontatoriske og fjendtlige,« fortæller han.

Mens Mohammed forsøgte at tage snakken med drengene, kunne han se, hvordan en af drengene kom fra siden, løftede hånden og sagde:

»Skal du have en flad eller hvad?«

Og så endte det i tumult.

Flere slag blev uddelt fra både Mohammed og gruppen af drenge, der var omkring 15 til 16 år, men på et tidspunkt måtte han løbe fra stedet.

Det førte til en jagt gennem Taastrups gader, der endte med, at drengene indhentede Mohammed, og at en af dem tog en kniv og stak ham én gang.

Kniven ramte underarmen uden at nå dybt ind, hvorefter drengen siger:

»Jeg skal nok lade være med at bruge den, men jeg skal bare give dig én flad.«

Og det gik Mohammed med til.

»Det er bedre end at dø, så jeg siger okay. Han giver mig en knytnæve, hvorefter jeg bliver bevidstløs i et kort øjeblik, og så tæsker han bare løs på mig i flere minutter,« fortæller Mohammed.

Siden overfaldet har Mohammed igen været nede i en bølgedal rent psykisk og har efterhånden snart mistet troen på, at der kommer en periode uden de store slag.

»Det er, som om Gud altid skal spænde ben. Det gik faktisk rigtig godt indtil december,« fortæller han.

Overfaldet blev efterfølgende anmeldt til politiet, og sagen skal for retten i slutningen af juni, hvor en af drengene er sigtet for grov vold.

Det er politiet og ikke Mohammed, der har anmeldt volden, men til gengæld har han lært én ting efter overfaldet:

»Nu gider jeg ikke blande mig i andres ting eller opdrage på folk længere. Det er ikke det værd mere,« siger han.

B.T. har været i kontakt med Kenni Blegvad, der ikke ønsker at udtale sig.