Bliver ubådskaptajnen Peter Madsen i retten kendt skyldig i drabet på den svenske journalist, Kim Wall - som han selv nægter at have slået ihjel - bør der skeles til hans mentale helbred. Herunder om han seksuelt tænder på såkaldt 'piquerism', - en potentiel farlig afart af sadomasochisme - når strafudmålingen skal finde sted.

Det mener psykiater Henrik Day Poulsen.

Anklagemyndigheden kræver Peter Madsen idømt fængsel på livstid, alternativt forvaring, hvilket er begrundet i, at den 47-årige, udover drab, er tiltalt for ‘andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter eller under særligt skærpende omstændigheder,’ fordi Peter Madsen ifølge anklageskriftet stak og snittede Kim Wall i og omkring kønsdelene 14 gange.

Jens Møller Jensen chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet og Anklager Jakob Buch-Jepsen.

Med henvisning til Retslægerådets mentalundersøgelse, der konkluderer at Peter Madsen er ‘svært afvigende med primært narcissistiske og psykopatiske træk’ samt at han er ‘pervers og svært seksuelt afvigende,’ kvalificerer Peter Madsen sig til en forvaringsdom, hvis retten finder anklagerne mod ham dokumenteret, mener Henrik Day Poulsen. Og i så fald er det relevant at forstå det psykologiske term, ‘piquerism'.

»Det dækker over folk, der har en forkærlighed for at stikke i andre. Der findes en række feticher, forkærlighed for noget specifikt, der giver seksuel ophidselse, hvoraf noget af det mest kendte er folk, der klæder sig ud. På samme måde, er der nogle, der har en forkærlighed for stikkeri. Det er en variation af sadomasochisme,« siger Henrik Day Poulsen og fortsætter:

»Vi bruger det ikke som en diagnose i Danmark, for WHO har ikke fundet evidens for, at det er en selvstændig diagnose. Der findes en masse fetich-muligheder, og hvis vi skulle anerkende dem alle sammen, ville vi få en alenlang liste af diagnoser. Som læger ville vi nok give diagnosen sadomasochist og kalde det en variation af det.«

Forvaring bruges til særligt farlige dømte

Forvaring er en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være særligt farlig. Således er det vigtigt at forstå, om Peter Madsens seksualitet er farlig for andre, når retten måske skal tage stilling til, hvad der skal ske med ham i det tilfælde, han findes skyldig, lyder det fra psykiateren.

Forsvarer Betina Hald Engmark

»Det har i høj grad relevans for sagen. I mentalundersøgelsen er han beskrevet som narcissistisk, psykopatisk og pervers. Og hvis han dømmes, hælder det, set med lægelige øjne, til, at han skal have forvaring, som er til folk, der eksempelvis har perversioner, og er meget farlige,« siger Henrik Day Poulsen.

Da sagen mod Peter Madsen begyndte i retten torsdag 8. marts, fremlagde anklagemyndigheden en undersøgelse af Peter Madsens computer, der viste, at han gentagne gange havde søgt på videoer med halshugning, tortur, hængning og stikning. Videoer, som politiet mener stammer fra ægte drab.

Københavns byret.

Selvom Peter Madsens mobiltelefon aldrig er fundet, er det lykkedes politiet at genskabe hans iPhone-profil. Her fremgår det, at han 16 timer før den skæbnesvangre sejlads med Kim Wall brugte sin telefon til at søge på ordene »beheading, girl, agony«, (halshugning, pige, smerte. red.).

Peter Madsen afviste dog i retten, at han tænder seksuelt på vold, død og lemlæstelse.

Peter Madsen erkender, at han parterede Kim Walls lig og smed hende over bord. Men han nægter sig skyldig i drab. I stedet har han forklaret, at Kim Wall døde som følge af kulilteforgiftning på grund af en ulykke i ubåden.

Der ventes dom i sagen den 25. april.

