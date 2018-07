Natten til torsdag blev en udenlandsk prostitueret overfaldet i Vejle. Det får nu politiet til at søge efter vidner.

En 43-årig prostitueret kvinde blev torsdag mellem 4.30 og 5.30 udsat for det, politiet betegner som et 'særdeles groft overfald og overgreb'. Foruden seksuelle overgreb blev hun udsat for mange slag og anden vold. Kvinden, der er fra Colombia, var i alene i en lejlighed på Staldgaardsgade 39A i den centrale del af Vejle, blev overfaldet så snart, hun åbnede døren.

Sydøstjyllands Politi efterlyser nu vidner, der har set manden. Han beskrives som 25 år gammel, mørk i huden, 180-185 cm høj, slank af bygning, men fysisk stærk, kort hår og uden skæg. Han var iført en sort polo t-shirt med krave og blå jeans, talte godt engelsk uden accent og ugtede af alkohol. Han kan have kradsemærker i ansigtet/på halsen og skade på finger/hånd efter bid.

Kvinden meldes torsdag eftermiddag uden for livsfare, men politiet ser med største alvor på sagen.

»Det er en sag, vi tager meget alvorligt, fordi overfaldet var så voldsomt og skete i hendes hjem. Kvinden har været indlagt og skal have et par operationer,« siger efterforsker Jens Lyng, Sydøstjyllands Politi.

Politiet mener, at gernngsmanden kan have taget videre ud i nattelivet, og at han også i dag kan have de nævnte skader, og derfor have ændret adfærd i form af at have aflyst aftaler. Sydøstjyllands Politi kan kontaktes via telefon 114.