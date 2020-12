To F-16-piloter kommunikerede med flyvelederen i kontroltårnet ved Flyvestation Skrydstrup. De opfattede ham som snøvlende og troede i første omgang, at han var syg. Det viste sig dog, at han var stærkt beruset med en alkoholpromille på 2,62. Manden erkendte sig delvist skyldig. (Arkivfoto). Henning Bagger/Ritzau Scanpix