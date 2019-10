Når Københavns Byret torsdag tager hul på sagen mod Britta Nielsen, vil den svindelmistænkte have et kendt ansigt ved sin side.

For med roller i en lang række film og tv-serier kan man godt kalde hendes forsvarsadvokat, Nima Nabipour, for lidt af en filmstjerne.

»Hvilke film og tv-serier?« spørger du måske dig selv, og det skal du nok få svar på.

Men lad os først vende blikket mod Nima Nabipours rolle som advokat.

Når Nima Nabipour torsdag indleder sit forsvar for den mistænkte millionsvindler Britta Nielsen i retten, så bliver det nemlig endnu en sag i rækken af spektakulære og højprofilerede kriminalsager, som den 38-årige iranskfødte advokat har været forsvarer i.

Og lad os for god ordens skyld bare ridse nogle af dem op.

I 2016 var Nima Nabipour i en periode forsvarer for Natascha Colding-Olsen, også kendt som 'Kundby-pigen', der siden blev dømt for at planlægge et terrorangreb mod to skoler.

Nima Nabipour optrådte også som forsvarer for en af de tiltalte i det, der bliver betragtet som 'Danmarks største kokainsag', hvor hans klient blev pure frikendt sammen med de øvrige seks tiltalte.

Blå bog - Født i Iran i 1981. Kom til Danmark som treårig i 1985. - Opvokset i Sønderborg, og bor i dag i København. - Uddannet jurist på Københavns Universitet i 2010 og advokat i 2015. - Uddannet ved Det Danske Filmskuespillerakademi i 2007 sideløbende med jurastudiet. - Har en dansk-tysk studentereksamen fra Deutches Gymnasium i Aabenraa. -Taler fire sprog flydende: dansk, engelsk, tysk og farsi.

Også det, der i medier er blevet kaldt 'Danmarks største hash-sag', er Nima Nabipour involveret i. Sagen skal behandles ved Højesteret, fordi man skal tage stilling til, om den skal starte forfra ved Byretten, da anklagemyndigheden angiveligt skulle have påvirket sagens vidner.

Hertil har Nima Nabipour været advokat for en ung mand i den såkaldte Bilka-sag, hvor hans klient var blevet bortvist, fordi han medvirkede i en Facebook-debat. Sagen endte med, at den unge mand fik medhold i, at der var tale om uberettiget bortvisning, ligesom Nima Nabipour også var forsvarer for den mand, der overfaldt den livstidsdømte ubådsbygger Peter Madsen i fængslet.

Skuespilleren Nima

38-årige Nima Nabipour er altså vant til at stå i rampelyset – både når det gælder hvervet som advokat og som skuespiller i flere landsdækkende tv-serier.

Skuespillerkarrieren ligger imidlertid nogle år tilbage.

Forsvarsadvokat for Britta Nielsen Nima Nabipour ved Københavns byret på dagen, hvor svindelmistænkte Britta Nielsen (Anna Britta Troelsgaard Nielsen) forventes at lande i Danmark, fredag den 9. november 2018.

Ifølge filmsitet Imdb optrådte Nima Nabipour senest i en filmproduktion i 2015, hvor han var på rollelisten i tv-serien 'Norskov' samt filmen 'Far til fires vildes ferie'. Før det spillede han blandt andet med i TV 2-serien 'Anna Pihl', alt imens han var i færd med sine jurastudier, ligesom han også har medvirket i DR-serien 'Sommer'.

I alt har den 'unge stjerneadvokat', som han tidligere er blevet døbt i Berlingske, været med i 14 film og serier, ligesom han også har optrådt på Det Kongelige Teaters skrå brædder, da han i 2011 medvirkede i stykket 'Præmieperker'.

Og selv om det i øjeblikket er jobbet som advokat, der fylder mest for Nima Nabipour, så har han tidligere tilkendegivet, at han ikke er afvisende over for nye roller i film eller tv-serier.

»Hvis jeg kan forsvare det rent tidsmæssigt, vil jeg gerne gøre det, og hvem ved, hvis jeg bliver tilbudt en god hovedrolle, kan det da godt være, jeg kan rykke lidt rundt på kalenderen,« sagde han i 2016 til DR.