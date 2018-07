Fakta 5 typer overfaldsvoldtægtsmænd

De opportunistiske

»Personer, som generelt har en meget svær psykopati. De er selvoptaget og føler ikke med andre mennesker. De begår deres overgreb med køligt overlæg, og volden bliver kun brugt, når den er yderst nødvendig. De lever et meget impulsivt liv, hvor de har let ved at falde ind i kriminel adfærd. De ved godt, at de ikke skal slå til midt i offentligheden ved højlys dag, men de kan ikke styre, at de har lyst til voldtægten. De er lov- og normbrydende og gør, lige hvad de vil. Dette betyder ikke, at de er voldtægtsspecialister, men de opportunistiskes mønster, som beskrevet her, gælder i alle aspekter af deres liv.«

De vredladne

»Aggressive personer, der har mange psykopatiske træk, som er meget disponeret til at begå vold. De emmer af vrede, og vreden er ikke rettet mod en enkelt person. Vreden ulmer, og personen har brug for at udtrykke den fysisk. Derfor har voldtægten ikke noget med sex at gøre. Det er vold, hvor seksualiteten bruges som voldsredskab. De vredladne opsøger også konflikter, hvor de kan give udtryk for deres opsparede vrede.«

De sadistiske

»De elsker at ydmyge og have kontrollen over deres ofre. Der er et klart sadistisk element, som får manden til at afsløre, at han er meget motiveret af at føle sig stor, stærk og dominerende. Graden af vold varierer meget fra voldtægt til voldtægt. Udadtil lever de pæne og veletablerede liv, men indeni bliver de drevet af behovet for at dominere baseret på en seksuel ydmygelse af deres offer. Det kan eksempelvis være, at de håner deres ofre verbalt, fastbinder, torturerer og benytter sig af fysisk seksuel vold.«

De hævngerrige

»Det er formentlig den type, vi ved mindst om, fordi de ofte er socialt isolerede. De er ikke kriminelle eller svært psykopatiske på anden vis. Men det er de her mænd, som hader kvinder. Og der er ikke nogen entydig forklaring på deres motivation. Det eneste, vi kan konstatere, er, at de ikke er aggressive i andre aspekter af livet. De er disproportionalt vrede på kvinder, og når de begår voldtægter, er det meget voldsomt. Kvinden er et symbol på alt, der er gået galt i deres liv. De kan også føle, at det kulturelt set er legitimt at afreagere på kvinder.«

De seksuelt motiverede

»Det er mænd, som ofte er plaget af mindreværdsfølelser, men som søger seksuel kontakt og tilknytning. De forsøger at leve op til de maskuline idealer ud fra deres egen opfattelse. De er ikke socialt med på noderne, de er ikke alfahanner i vennegruppen, de er ikke populære og har ikke nemt ved at score i byen. De begår overgreb eller voldtægt uden at forstå, at offeret ikke er interesseret. Der er mange eksempler på, at gerningsmanden tilbyder offeret at følge hende hjem, fordi de i hans optik nærmest er kærester. Hvis kvinden ikke gør modstand, men derimod stivner af skræk, har denne type gerningsmand ikke åndsnærværelse nok til at forstå, hun ikke er interesseret.«

Lars Bjerggaard, psykolog, specialist og supervisor i psykopatologi på Retspsykiatrisk Afdeling R i Risskov