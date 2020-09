Det blev kaldt en ny epoke i dansk retshistorie.

Men reelt betyder en ny lov, at det som udgangspunkt er blevet ulovligt at dyrke sex.

Det mener professor i strafferet ved Aarhus Universitet, Lasse Lund Madsen. I et interview med DR forklarer han hvorfor.

Et flertal i Folketinget vedtog tirsdag eftermiddag en ny lov på voldtægtsområdet. En lov som sætter samtykke i centrum.

Fremover skal vi sikre os, at alle parter er enige om det, når vi har samleje. Det kan ske ved netop at give udtryk for samtykke. Enten verbalt eller via deltagernes kropssprog og handlinger.

Men det kan få vidtrækkende – og potentielt utilsigtede – konsekvenser, mener Lasse Lund Madsen.

»For det første ændrer det noget på det principielle plan. Derfor synes jeg, at det er retshistorie det, der sker i dag, i og med at man vil lave en generel samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. For som udgangspunkt vil sex dermed blive en ulovlig og strafbar aktivitet, som vi borgere så konkret kan lovliggøre fra gang til gang med vores samtykke,« siger han til DR.

Lasse Lund Madsen undrer sig over, at den nye lov ikke lægger sig op ad den svenske model, som er baseret på frivillighed og ikke samtykke. Han mener faktisk, at risikoen for at uskyldige bliver dømt for voldtægt, og at skyldige går fri med den nye lov bliver større, end den er i dag.

Med den nye lov vurderer han, at det i højere grad bliver op til den anklagede og dennes forsvarer at bevise, at der var samtykke. Og det kan i mange tilfælde være vanskeligt.

Netop det tema var også oppe at vende på pressemødet tirsdag, hvor det førte til usædvanlige scener

Ifølge lovforslaget kan samtykke ske ved eksempelvis 'kys', 'nydende lyde' eller 'relevante bevægelser' så som at 'vende sig mod den anden person' og selv hjælpe til 'med at tage sit undertøj af'.

Under pressemødet forsøgte flere journalister at få justitsministeren og de andre politikere til at give eksempler på, hvordan en sådan 'samtykkende sexlyd' kan lyde.

Justitsminister Nick Hækkerup (S), Jeppe Bruus (S) Rosa Lund (EL), Karina Lorentzen (SF) og Kristian Hegaard (RV) præsenterede tirsdag ny aftale om samtykkelov i Justitsministeriets gård tirsdag den 1. september 2020.

Det var der ingen af de tilstedeværende, som ønskede at give bud på.

»Det er at latterliggøre det, at man vil have bud på, hvordan en samtykkende lyd lyder,« sagde De Radikales Kristian Hegaard, mens Rosa Lund fra Enhedslisten gav udtryk for, at lydene nok vil være forskellige fra person til person.

Den nuværende lovgivning på området lyder sådan, at en voldtægt er defineret ved, at der er brugt vold eller trusler om vold.

I fremtiden skal en voldtægt i stedet defineres ved, om de deltagende parter har samtykket.