Professor i forvaltningsret Michael Gøtze peger på, at dommen følger den praksis, der er på området.

Dommen på fire måneders ubetinget fængsel til tidligere PET-chef Jakob Scharf er ikke overraskende.

Det siger professor i forvaltningsret på Københavns Universitet Michael Gøtze.

- Dommen ligger i forlængelse af praksis på området og er derfor ikke overraskende, siger Michael Gøtze.

Jakob Scharf blev straffet af Københavns Byret for at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med sin medvirken i bogen "Syv år for PET".

Her beretter Scharf om en række konkrete terrorsager, PET's arbejdsmetoder og om samarbejdet med andre efterretningstjenester.

Ifølge Michael Gøtze ligger dommen meget tæt op ad den lignende, men ikke identiske sag om Frank Grevil. Han blev i 2004 idømt fire måneders fængsel for at have lækket fortrolige oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste.

- Grundsynspunktet bag byrettens dom må have været, at bogen har svækket tilliden til efterretningstjenesten og skabt en risiko for, at udenlandske samarbejdspartnere kan betvivle PET, siger Michael Gøtze.

Han forventer, at Jakob Scharf anker dommen til Østre Landsret.

