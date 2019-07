Nuværende praksis med logning af teleoplysninger strider ifølge professor imod domme fra EU-Domstolen.

Sagen om fejlagtige teleoplysninger hos politiet sætter foden på et ømt punkt - reglerne om logning af data.

Det siger professor i it-ret Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg Universitet.

- EU-Domstolen har i høj grad sat foden ned og sagt, at man ikke må registrere teledata så omfattende, som man gør i dag.

- Jeg tror, at sagen får den betydning, at den nye regering kommer til at sætte sig ned og finde ud af, hvad man egentlig vil fremadrettet på logningsområdet, siger han.

Offentligheden hørte første gang om sagen 17. juni 2019, da det kom frem, at Rigspolitiet havde konstateret en fejl i et it-program.

Fejlen i det program, der konverterer rådata fra teleselskaberne, betyder, at op mod 10.000 straffesager skal gennemgås på ny.

Men det er tilsyneladende ikke kun hos politiet, fejlen ligger.

Tirsdag oplyste den nyudnævnte justitsminister, Nick Hækkerup (S), at der også er konstateret mangelfulde teleoplysninger fra visse teleselskaber.

Det gælder oplysninger om kommunikation "ved brug af nyere samtaletjenester".

Ifølge Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, handler det blandt andet om oplysninger om såkaldte wi-fi-opkald.

Det er opkald, der foretages via trådløse netværk uden om de almindelige mobilsignaler.

Det er en logningsbekendtgørelse, der forpligter teleselskaberne til at indsamle oplysninger om kommunikation via telefon og sms.

Men kommunikationen foregår på mange andre måder, som ifølge professoren ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

- Logningsbekendtgørelsen er allerede hullet i dag. For du kan jo sidde på WhatsApp, Messenger og andre tjenester, hvor man kan kommunikere direkte med hinanden.

- Men de er jo ikke omfattet af bekendtgørelsen. Så allerede i dag er der rigeligt med kommunikationsformer, der aldrig bliver registreret, siger han.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, ser ligesom professoren et behov for en afklaring af retstilstanden på området.

- Det har vi efterlyst en afklaring af, da det er uholdbart for os. Det må stå højt på den nye justitsministers dagsorden at få taget fat på en afklaring af det, siger han.

Justitsministeren har nedsat en ekspertgruppe, der skal foretage en uvildig undersøgelse af hele forløbet om teledata.

