Politiet fulgte med på sidelinien, da rockerklubben Comanches MC tidligere lørdag gennemførte et såkaldt run rundt på Vestegnen og Nordsjælland.

»Det er korrekt. Den klub holder i dag et arrangement i sit klubhus på Lyngager i Brøndby. I den forbindelse har de været ude at køre. Vi vurderer, at der deltog godt 35 motorcykler,« fortæller Jens Møller, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

»Vi er selvfølgelig til stede. Men køreturen har ikke medført trafikale udfordringer eller andre problemer,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at politiet er til stede ved klubhuset, hvor man monitorerer deltagerne.

»Der er stille og roligt derude,« fortæller vagtchefen.

Ud fra billederne at dømme er det ikke kun danske medlemmer. Også rockere fra Sverige og Serbien har deltaget i køreturen.

Tyve tiltalt for overfald

Det er dog ikke alle danske Comanches-medlemmer, der havde mulighed for at deltage ved dagens arrangement.

20 medlemmer sidder netop nu varetægtsfængslet i en sag, hvor de er tiltalt for at have overfaldet en medarbejder i en hashbod på Christiania.

Rockerklubben Comanches MC er kun nogle måneder gammel. Tidligere var de danske medlemmer del af Satudarah, men uenigheder gjorde, at de danske afdelinger brød med Satudarah og i stedet dannede deres egen klub.

Her handlede det i første omgang om at tage styringen uden indblanding fra andre, vurderede kilder dengang over for B.T.

Siden er klubben vokset med afdelinger i Spanien, Serbien, Montenegro, Thailand og Vietnam.

