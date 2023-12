Næsten alle S-tog har tirsdag været forsinkede eller kørt med ændret drift grundet nedfaldet køreledning.

Alle S-togslinjer i København vil køre med færre tog ind til onsdag morgen.

Det skriver Banedanmark på det sociale medie X.

- Der er problemer med kørestrømmen på Københavns Hovedbanegård og det påvirker driften på S-banen, lyder det.

Tirsdag morgen meldte DSB om problemer med næsten alle S-tog grundet en nedrevet køreledning på Københavns Hovedbanegård.

Kun linje F mellem Hellerup Station og København Syd, der tidligere hed Ny Ellebjerg Station, kørte som normalt tirsdag middag.

En enkelt linje - linje BX - kører slet ikke ifølge DSB's hjemmeside.

Banedanmark opfordrer til, at man tjekker Rejseplanen, hvis man skal benytte S-tog.

DSB skriver klokken 15.30 tirsdag på sin hjemmeside, at et hjælpeværktøj er i gang med at reparere køreledningen ved spor 9 på Københavns Hovedbanegård.

Det betyder, at alle S-tog kommer til at køre fra spor 4 og 6 på Dybbølsbro Station.

