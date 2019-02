Hvad skal det koste, hvis man med udpræget hensynsløs kørsel forårsager tre menneskers død og dermed rykker to familier i stykker?

Det kom der svar på torsdag, da Retten i Herning idømte en 24-årig mand fra Letland tre års fængsel for i stærkt spirituspåvirket tilstand og med enorm hastighed - ikke under 137 kilometer i timen - i en stor Ford Mondeo at hamre ind i en lille Citroën C1, hvor de tre nu omkomne sad.

Dermed gjorde han sig skyldig i uagtsom manddrab.

Bilen med de ikke-overlevende ofre - en 41-årig kvinde, hendes ni-årige søn samt en syv-årig pige - blev ramt med uhyggelig kraft, da de den 9. december 2018 holdt stille på Hodsagervej i færd med at lægge an til et venstresving ad Brogårdsvej nær Holstebro.

Det nåede de ulykkeligvis aldrig.

I en sprit-tåge og en spirituspromille på minimum 1,46 i blodet efter timelang druk aftenen og natten før sammen med nogle arbejdskammerater ænsede lettiske Edijs Bukelis ikke, at der holdt en bil foran ham.

Uden på noget tidspunkt at træde på bremsen i de skæbnesvangre sekunder før dødsulykken, hamrede han ind i den lille Citroën C1 bagfra, så begge biler blev slynget fremad og havnede i hver sin grøft på begge sider af vejen, før alt blev stille omkring dem.

Den 41-årige kvinde og den syv-årige pige, en veninde til kvindens jævnaldrende datter, blev dræbt på stedet.

Den ni-årige dreng blev dødeligt kvæstet. Han udåndede på sygehuset et døgn senere.

I bilen sad også kvindens syv-årige datter, som er lillesøster til den omkomne dreng. Pigen overlevede som den eneste i den ramte bil. Men hun pådrog sig en række alvorlige brud og kvæstelser i hovedet og på overkroppen, og det vides endnu ikke, om hun vil få varige mén på krop og sjæl.

Alle ofrene er fra det lille landsbysamfund Mejrup Kirkeby ved Holstebro.

Den 24-årige lettiske mand var blot en måned før dødsulykken kommet til Danmark for at arbejde på en minkfarm. Det var meningen, han skulle returnere til sit hjemland og sin kæreste og to børn kort efter. Det må han med dommen på tre års fængsel nu vente på. Til gengæld må han aldrig komme tilbage, når han er færdig med at afsone sin fængselsstraf. Dommen lød på udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Derudover blev han frakendt førerretten i 10 år. En sanktion, der i sig selv nok ikke gør så ondt på den 24-årige lette, eftersom han aldrig har haft kørekort.

»Jeg har forsøgt at tage kørekort to gange, men jeg er dumpet begge gange,« forklarede han under anklager Iben Holms afhøring af ham.

Dødsbilisten, som også blev dømt til at betale en erstatning på samlet 490.000 kr. til de efterladte, erkendte at være ansvarlig for den frygtelige handling. Men han nægtede at have kørt bil på særlig hensynsløs måde.

En benægtelse domsmandsretten dog fejede til side og dømte ham efter anklageskriftet.

Dødsulykken har ramt hårdt i Mejrup. Umiddelbart efter dommen talte B.T. med nogle af de lokale i den lille landsby, hvor alle kender alle.

»Jeg synes, det er for let at slippe med tre års fængsel for det, han har gjort. Han har jo ødelagt to familiers liv. Jeg forstår det ikke,« siger Thomas Frederiksen, som til daglig arbejder på en køkkenfabrik.

En familiefar, som føler sig for tæt på til at ville lægge navn til sine udtalelser offentligt, siger:

»Det er skrækkeligt, hvad der er sket. Det har ramt hele byen. Skolen, kirken - ja hele lokalsamfundet. De blev jo begravet lige op til jul, og der har været en meget trykket stemning. Nu kommer det så op igen, fordi retssagen er blevet afgjort. Jeg synes, det er svært at sige, hvad det skal koste i sanktion at forårsage andres død. For hvordan gør man den slags op? Menneskeliv kan ikke gøres op i et bestemt antal års fængsel.«