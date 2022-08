Lyt til artiklen

Tidligere på dagen meldte Københavns Politi ud på Twitter, at man skulle tage omveje i København.

Særligt hvor Pride-paraden krydser Åboulevarden kunne der komme trafikale udfordringer.

»Kør hjemmefra i god tid, så du har tid til en omkørsel,« skrev Københavns Politi på Twitter tidligere.

Men det har trafikanterne åbenbart ikke fanget.

Politiet kan nu konstatere, at der er alt for mange, der er kørt til København, og det har skabt trafikale udfordringer.

»Der er ganske store udfordringer med trafikken omkring H.C. Andersens Boulevard og Åboulevarden som er spærret,« skriver Københavns Politi nu på Twitter.

»Vi har opfordret, at man skulle lade sin bil stå hjemme, hvis man skulle til København. Vi har en masse biler, der har forsøgt at komme andre veje. Det er begyndt at løsne sig, og vi forventer, at det vil være overstået om 30 til 45 minutter,« siger vagtchef Jesper Bangsgaard til B.T..