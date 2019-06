B.T. får kritik for ikke at have taget tilstrækkeligt hensyn til de pårørende i forbindelse med artikel om stofmisbrug.

B.T. bragte i december 2018 et interview med en kvinde, som fortalte om sit forhold til en stofmisbruger. I interviewet fortalte hun blandt andet om, hvordan den pågældende døde i hendes arme.



Afdøde blev i artiklen omtalt ved sit fulde navn, og artiklen indeholdt flere billeder af ham, blandt andet billeder, som var taget kort efter hans død, samt et billede af hans åbne kiste taget ved familiens afsked med ham.



Afdødes forældre og søskende har klaget til Pressenævnet over artiklen. Pressenævnet finder, at B.T. burde have indhentet klagernes samtykke til at omtale afdøde ved sit fulde navn og til at bringe de omtalte billeder i artiklen. Pressenævnet har derfor udtalt kritik af B.T. for ikke at have taget tilstrækkeligt hensyn til klagerne i forbindelse med artiklen.



Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.