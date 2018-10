Kl. 18.30 tirsdag aften afholder udenrigsminister Anders Samuelsen pressemøde om den opsigtsvækkende nyhed om, at Irans efterretningstjeneste har planlagt et attentat på dansk jord.

Her fortæller han, at Danmark har valgt at hjemkalde den danske ambassadør i Tehran.

Samuelsen siger også, at regeringen vil arbejde for flere sanktioner mod Iran i EU.

Tidligere tirsdag kom det nemlig frem, at den store politiaktion, der d. 28. september lukkede store dele af landet ned, skyldtes, at en iransk efterretningstjeneste planlagde et attentat i Danmark.

Det oplyste chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET), Finn Borch Andersen, på et pressemøde.

I den forbindelse er en norsk statsborger med iranske rødder 21. oktober blevet anholdt for at have sat 'iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark'.