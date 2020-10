Sag om groft overgreb starter forfra, fordi Retten i Glostrup offentliggjorde udkast af afgørelse for tidligt.

En sag om groft overgreb på en lille dreng, der ellers var klar til domsafsigelse fredag, skal gå om.

Det er af Retten i Glostrup blevet besluttet fredag.

Det sker, efter at Retten i Glostrup torsdag offentliggjorde et udkast om dommen i en pressemeddelelse.

Problemet var imidlertid, at sagen ikke var afsluttet endnu.

I pressemeddelelsen fremgik noget, der lignede mandens endelige dom samt begrundelsen herfor.

Men sagen er en såkaldt nævningesag. I en sådan sag afgøres først skyldsspørgsmålet, og dette skulle have fundet sted fredag morgen.

I sagen er en 43-årig mand fra Albertslund tiltalt for at begå adskillige overgreb på sin søn, der var mellem fem og syv år gammel, da overgrebene skal have fundet sted.

Han skal desuden have truet sønnen med, at hans familie ville dø i en bilulykke, samt at han ville få tæsk, og at han skulle bo fast hos faren, hvis han begyndte at fortælle nogen om overgrebene, fremgår det af anklageskriftet.

/ritzau/