Landets politi står til at blive yderst hårdt ramt, når betjentene skal afholde de optjente overarbejdstimer.

Formand for Københavns Vestegns Politiforening, Jørgen Jensen, oplyser, at landets betjente har optjent overarbejdstid svarende til, at i alt 684 skal holde fri i et år.

»Politiforbundets samlede optælling viser, at landets betjente har optjent så meget overarbejde, at det svarer til 684 årsværk. Det vil sige, at flere betjente end det samlede antal betjente i Københavns Vestegn skal holde fri i et år, hvis al overarbejdet skal afspadseres,« siger Jørgen Jensen.

Ligeledes svarer de 684 årsværk til flere betjente, end der er ansat i ni af landets tolv politikredse. Det drejer sig om Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Sydøstjylland, Fyn, Midt- og Vestsjælland, Sydsjælland og Lolland Falster samt på Bornholm. Og så er det kun 36 betjente færre, end der er ansat i Syd- og Sønderjylland.

Antallet af betjente i landets politi-kredse Samlede antal betjente i landets politi-kredse i 2019: Nordjyllands Politi: 654 Østjyllands Politi: 835 Midt- og Vestjyllands Politi: 660 Sydøstjyllands Politi: 644 Syd- og Sønderjyllands Politi: 720 Fyns Politi: 618 Sydsjælland og Lolland-Falster Politi: 630 Midt- og Vestsjælland Politi: 620 Nordsjællands Politi: 812 Københavns Vestegns Politi: 657 Københavns Politi: 2551 Bornholm: 60 Ansatte i Rigspolitiet: 1.335 Kilde: Svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg i februar.

B.T. har den seneste tid afdækket, hvordan sagsbehandlingstiden af den borgervendte kriminalitet i form af indbrud, tyveri, røveri, sædelighedsforbrydelser og personfarlig kriminalitet er steget drastisk. I første kvartal af 2019 gik der i gennemsnit 340 dage fra anmeldelse til fældende afgørelse, mens der i første kvartal af 2007 blot gik 212 dage. Og i går kunne B.T. så bringe nye tal fra Rigspolitiet, der viser, at betjente i hele landet havde 832.939 overarbejdstimer til gode i juni. Det er en markant stigning i forhold til januar, hvor betjentene havde 537.000 timers afspadsering.

Både justitsminister Nick Hækkerup (S) og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg har erkendt, at sagsbehandlingstiden bør gøres kortere, men Jørgen Jensen mener, at det vil blive svært, samtidig med at den rekordlange overarbejdstid skal afholdes.

»Det er en meget vanskeligt at se, hvordan sagsbehandlingen skal gøres hurtigere end i dag med så mange overarbejdstimer. Samtidig står vi foran, at politiet skal bruge en masse ressourcer på, at USAs præsident, Donald Trump, kommer på besøg,« siger Jørgen Jensen og tilføjer, at der ifølge Politiforbundets opgørelse er optjent 1,1 million overarbejdstimer, når ordinære fridage og kompenserede omsorgsdage også tælles med.

Politiets overarbejde i hver kreds Politiets overarbejde til gode i juni 2019: Nordjylland: 45.932 Østjylland: 50.680 Midt- og Vestjylland: 51.197 Sydøstjylland: 41.844 Syd- og Sønderjyllands Politi: 70.431 Fyn: 49.092 Sydsjælland og Lollands-Falster: 41.835 Midt- og Vestsjælland: 65.288 Nordsjælland: 73.031 Københavns Vestegn: 56.358 København: 204.703 Bornholm: 5.731 Rigspolitiet inkl. DCA og PET 76.817 I alt 832.939 overarbejdstimer

Samtidig vokser presset nu på Nick Hækkerup, der 27. august er kaldt i samråd, hvor flere politikere vil stille ham spørgsmål om den rekordlange sagsbehandlingstid af borgervendt kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, oplyser, at han også vil spørge ministeren om, hvordan han vil nedsætte ventetiden for kriminalitetsramte borgere, når politiet har så mange timers overarbejde til gode. Samtidig vil han anbefale, at politiet får tilført flere ressourcer.

»Alt i alt er vores politikorps dimensioneret til fredelige tider, hvorfor vi i DF mener, at der bør oprustes i politikorpset så hurtigt som muligt,« siger han og tilføjer, at der bør sættes ressourcer af til udbetaling af betjentenes overarbejde.

Mener du, at penge for alle de mange overarbejdstimer skal udbetales til betjentene?

»Nej, der skal oprettes en attraktiv pulje, så politifolkene kan få det udbetalt, hvis de ønsker det,« siger Peter Skaarup.

Nick Hækkerup har ikke ønsket at kommentere på det høje antal overarbejdstimer, betjentene har til gode. Han afventer en plan fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten for, hvordan sagsbehandlingstiderne kan gøres kortere.

Ligeledes har Rigspolitichefen planlagt møde med Politiforbundet og landets politikredse for at drøfte, hvordan betjentene helt konkret kan afspadsere de mange ekstratimer, uden at det vil ramme ofrene for kriminalitet og borgerne generelt.