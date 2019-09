Skal ofre for tyveri og indbrud nu betale prisen?

Sådan lyder et af spørgsmålene til justitsminister Nick Hækkerup (S), efter en ny handlingsplan viser, at ofrene for personfarlig kriminalitet næste år skal have en ventetid, der er 20 procent kortere end i dag.

Nu vil politikere fra både rød og blå fløj gerne vide, hvordan planen konkret skal gennemføres.

Og så skal det frem, hvad der bliver de præcise konsekvenser for ofrene ramt af eksempelvis indbrud og tyveri.

Det vil politiet nu gøre Handlingsplanen for den personfarlige kriminalitet: I år 2020 skal politi og anklagemyndigheders sagsbehandling og sagsbeholdning være faldet med 20 procent.

Alle politikredse skal være bedre til at informere borgerne om sagsbehandlingen.

Går der seks måneder efter anmeldelsen, og der ikke er faldet dom, skal borgeren have forklaring.

Statsadvokaterne indfører særligt tilsyn af sager, der har haft lang sagsbehandlingstid Kilde: Rigspolitiet og Rigsadvokatens handlingsplan for vold, voldtægter, brandstiftelser blufærdighedskrænkelser, trusler, røveri og drab.

»Ministerens redegørelse er en ommer. Det kan forventes, at flere partier vil have belyst, om reduktionerne i sagsbehandlingstiden er almindelig ønsketænkning fra ministerens side, eller hvordan de ellers skal udføres,« siger Preben Bang Henriksen (V), der er formand for Folketingets Retsudvalg, og tilføjer:

»Opprioriterer man et område, så nedprioriterer man andre områder - så enkelt er det.«

Allerede nu føler ofre for tyveri og indbrud, at de nedprioriteres.

Tom Persson har til B.T. fortalt, hvordan han fik et standardsvar fra Nordsjællands Politi, da han anmeldte tyveri og smadret rude i sin Mercedes på parkeringspladsen ved galopbanen i Klampenborg.

Den meget lange ventetid var Klaus Fischer fra Glostrup udsat for, da han måtte vente i 624 dage fra anmeldelelse af indbrud til dommen faldt.

Også Sallie Nielsen fra Esbjerg har fortalt, at hun føler sig svigtet af politiet, efter hun 14. maj sidste år anmeldte indbrud i sit hus.

Hun fortæller, hvordan den manglende orientering fra politiet er hårdt rent psykisk.

De seneste tal viser endda, at der på fem år er sket en stigning på 42 procent i sagsbehandlingstiden af både den personfarlige kriminalitet, indbrud, tyveri og andre forbrydelser mod borgerne.

De Radikales retsordfører Kristian Hegaard er bekymret, og kræver klare ændringer af politiets arbejde.

»Vi skal tage et opgør med symboltiltag som grænsekontrol og politiheste. Ellers er jeg bekymret for, at handleplanen fører til nedprioritering af andre forbrydelser som tyveri og især indbrud i huse. Det vil jeg nu bede ministeren svare på,« siger han.

Han bakkes op af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.

»Jeg synes, at det er yderst alvorligt både at høre om den meget lange ventetid.«

»Det er også utilfredsstillende at høre ofre fortælle, at deres anmeldelser af kriminalitet, bare ender med ingen ting, fordi politiet har alt for travlt med noget andet,« siger han.

Nick Hækkerup er enig i, at ofre for eksempelvis indbrud og tyveri ikke skal betale prisen for, at politi og domstole bruger mere tid på den personfarlige kriminalitet.

Derfor bliver det del af diskussionen, når politikerne til efteråret skal indgå nyt politiforlig, og politiets ressourcer også bliver del af debatten.

»Hvad der skal ske med behandlingen af andre former for kriminalitet, vil vi gerne drøfte til det kommende politiforlig. Selv om B.T. har en rigtig god samfundsnytte i denne debat, så er det politikerne, der skal forhandle dette forlig på plads,« siger ministeren.