Han stod bag en af de mest omtalte drabssager i USA i det forrige århundrede. Nu er han atter på fri fod.

Robert Chambers, også kendt som 'Preppy Killer', kvalte i 1986 18-årige Jennifer Levin, som han havde haft et kort forhold til.

Det skriver CNN.

Levin blev fundet kvalt og delvist afklædt i Central Park i 1986. Hendes hænder bar præg af, at hun havde forsøgt at komme fri fra, hvad end der kvalte hende.

Drabssagen var en af de mest omtalte og veldækkede, både på grund af Robert Chambers' forbindelser til eliten i New York, men også på grund af hans skiftende forklaringer.

Senest er sagen blevet genfortalt i dokumentaren 'The Preppy Murder: Death in Central Park'.

Under afhøringerne og retssagen kom Robert Chambers med flere, mildt sagt, kreative forklaringer. Flere af dem trak han tilbage eller ændrede undervejs.

Først forklarede Chambers, at drabet var et uheld, som var sket under 'hård sex'. Senere ændrede han sin forklaring til, at drabet var sket i selvforsvar, fordi Jennifer Levin havde forsøgt at voldtage ham.

Da politiet dukkede op på Chambers' adresse efter fundet af Jennifer Levins lig, forklarede han, at kradsemærkerne og hudafskrabningerne i hans ansigt var nogle hans kat havde påført ham. Senere måtte han trække den udtalelse tilbage, fordi hans kat havde fået fjernet kløerne.

Sagen blev også kendt for de ufine metoder, som Chambers' forsvar tog i brug. Chambers' advokat beskrev under retssagen Jennifer Levin som promiskuøs. Advokaten talte også for, at hendes seksuelle historik skulle bruges som en del af bevismaterialet i sagen.

Men sagens måske mest opsigtsvækkende detalje kom efter flere dages votering. En jury var efter ni dages overvejelser endnu ikke nået til enighed om Robert Chambers' skulle straffes eller ej, da den dengang 20-årige Chambers pludselig indgik et forlig med anklagemyndigheden, og pludselig erklærede Robert Chambers sig skyldig i drabet.

Han fik 15 års fængsel.

Chambers blev løsladt for drabet i 2003, men blev fængslet igen i 2008, denne gang for kokainsalg. Det er den dom, som han nu er færdig med at afsone.

