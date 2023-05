Den 29-årige mand, der er tiltalt for knivdrabet i november 2016 på højgravide Louise Borglit i Herlev, sidder tirsdag formiddag igen i den varme stol i byretten i Glostrup.

Han nægter sig skyldig, men er ifølge anklageren stærkt belastet af en række af de skjulte lydoptagelser, som politiet i største hemmelighed foretog af ham flere år efter drabet.

Det skete i en fængselscelle, hvor han var i gang med at afsone en straf på otte års fængsel for et drabsforsøg på en tidligere kæreste.

Under optagelserne i fængslet siger den nu tiltalte blandt andet, at han ved, hvem morderen er. Og han praler på optagelserne om, at han har et godt kendskab til at dræbe med en kniv:

»Jeg ved præcist, hvor jeg skal stikke henne, hvis jeg skal slå en ihjel. Det bedste sted er at stikke her. Den rammer nyrerne. Jeg ville gøre sådan her – DJUK – og så ville jeg sætte den ind op til fire gange. Når jeg gør det, så kollapser … Du er færdig brormand. Der går fem minutter, til jeg har gjort det, til du kradser af,« siger den nu tiltalte på en optagelse fra 9. november 2020 fra Enner Mark Fængsel ved Horsen.

Kort efter tilføjer han, at han jo ikke skal stå og lære sin fængselskammerat (PET-agenten, red.) sådan noget.

Da anklageren i retten spørger ham, hvorfor han har sagt sådan i fængslet, affejer den tiltalte det med, at det ikke havde bund i virkeligheden.

»Det var bare snak. Det handler om knivstik – det var tomsnak,« siger den 29-årige i vidneskranken.

»Jeg har også set mange drabsprogrammer og siddet sammen med mange drabsmænd, der sidder for knivstikkeri og drabsforsøg. Inde i fængslet snakker man om drab og forskellige ting – et eller andet skal man jo snakke om.«

På optagelserne fra fængslet forsikrer den nu tiltalte også sin fængselskammerat om, at politiet aldrig vil finde gerningsmanden.

»De finder ikke personen. Jeg ved det. Der er også gået fire år,« lyder det fra den nu tiltalte, inden han over for PET-agenten tilstår, at en kammerat, som han tidligere har talt om i forbindelse med drabet, i virkeligheden er ham selv.

Samme dag fortæller han også, at han er helt sikker på, at politiet aldrig vil finde morderen fra Elverparken i Herlev.

»Ved du, hvor mange gange jeg har ligget og grint og tænkt: Fucking amatører,« siger han blandt andet.

Den 29-årige har under hele sagen hævdet, at han på gerningstidspunktet var hjemme hos en kammerat et godt stykke fra gerningsstedet i Herlev. Men på optagelserne siger han på et tidspunkt, at han var på Herlev Station kun fem minutter efter drabstidspunktet.

»Det var bare for at spille smart over for ham. Han spørger mig hele tiden. Jeg har aldrig oplevet nogen, der er så interesseret, som han var,« lød svaret fra den tiltalte i retten.

Louise Borglit blev dræbt om aftenen 4. november 2016 med talrige knivstik, mens hun var ude at lufte sin søsters hund i Elverparken i Herlev.

Det uhyggelige kvindedrab syntes i næsten seks år at forblive en uopklaret mordgåde. Men 6. maj sidste år kunne Vestegnens Politi til alles overraskelse oplyse, at man havde anholdt en dengang 28-årig mand og sigtet ham for drabet.

Han sad i forvejen i fængsel, da han var i gang med at afsone en straf på otte års fængsel, som han fik i 2017 – altså efter drabet på Louise Borglit – for drabsforsøg på en tidligere kæreste.

Og som led i opklaringen sendte politiet i største hemmelighed en PET-agent – en såkaldt infiltrator – ind i cellen til ham. Det skete i håb om, at han på hemmelige aflytninger ville tale over sig.

Og det var udslagsgivende for, at den nu 29-årige mand siden har været varetægtsfængslet og nu altså også tiltalt for kvindedrabet i Herlev.