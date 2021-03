I sommeren 2019 mistede en 20-årig handicappet kvinde livet, da hun på et bosted blev lagt i et bad med alt for varmt vand. Nu vil anklagemyndigheden have gjort en ung pædagogstuderende, der var i lønnet praktik på bostedet, gjort ansvarlig for dødsfaldet.(Arkvifoto). Jan Bjerre Lauridsen, Ritzau/Free