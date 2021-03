En multihandicappet kvinde døde i et badekar på bosted i juni 2019. Praktikant kendes nu skyldig i hendes død.

En 24-årig pædagogstuderende er ved Retten i Kolding dømt for uagtsomt manddrab på en 20-årig multihandicappet kvinde.

Kvinden skal betale 20 dagbøder på hver 300 kroner, oplyser retten. Det er dermed 6000 kroner i alt.

Den studerende, der var i lønnet praktik, sørgede ifølge anklagen ikke for en passende vandtemperatur i badekarret.

Hun skal have efterladt den handicappede kvinde, som ikke havde noget sprog eller evnerne til selv at komme ud af badekarret, i 30-45 minutter.

Den 20-årige handicappede kvinde blev efterfølgende kvalt i sit eget opkast, konkluderede Retslægerådet.

Den multihandicappede blev fundet livløs i badet med andengradsforbrændinger på blandt andet mave, ben og arme.

Ifølge den tiltaltes egen forklaring var vandet lunkent, da hun vendte tilbage til den handicappede kvinde efter at have hjulpet en kollega.

Lars Dahl-Nielsen oplyser, at den 24-årige har nægtet at have handlet uagtsomt gennem hele retssagen.

Hun overvejer, om hun vil anke sagen til landsretten.

/ritzau/