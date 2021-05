Tidligt på formiddagen 26. oktober 2020 blev Maria From Jakobsen ifølge politiet dræbt af sin egen ægtemand, sognepræsten Thomas Gotthard.

Men skal man tro præsten selv, så lavede han noget helt andet i det tidsrum, hvor drabet skulle være foregået.

Af anklageskriftet i sagen fremgår det, at Thomas Gotthard i løbet af præcis 81 minutter mellem klokken 08.24 og 09.45 ifølge politiet på endnu ukendt vis dræbte Maria From Jakobsen i Frederikssund eller omegn. Efterfølgende skulle han angiveligt have skaffet sig af med liget et ukendt sted og på ukendt vis.

Præsten har pure afvist alle anklager mod ham, siden han blev anholdt og sigtet for drabet på Maria From Jakobsen 15. november – knap to uger efter den mandag, hvor hun i første omgang blev meldt savnet.

Politiet studsede også over det. Nabo til Thomas Gotthard

Da Thomas Gotthard dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør, blev det afholdt for lukkede døre. Det samme er de efterfølgende fristforlængelser blevet, og offentligheden har derfor ikke fået et nærmere indblik i, hvad den 44-årige præst selv har forklaret.

Men i dagene efter Maria From Jakobsens forsvinden var Thomas Gotthard åbenhjertig om den situation, som han og parrets to børn stod i over for både familie og naboer, og ikke mindst om det tidsrum, som politiet mener, han slog sin hustru ihjel i.

B.T. har tidligere talt med en nabo til parret. Han ønskede at være anonym, men fortalte, at han om onsdagen, to dage efter Maria From Jakobsens forsvinden, fik besøg af Thomas Gotthard.

»Han sagde, at han havde det ad helvede til. De havde begge fri om mandagen, og så fortalte han, at han ved 9-tiden gik sig en tur, og da han kom hjem klokken 11, havde Maria skrevet en seddel, hvor der stod, at hun var væk til tirsdag,«

Præsten hævdede med andre ord, at han var ude og spadsere en tur i lokalområdet i cirka halvdelen af det tidsrum, hvor han ifølge politiet slog sig egen hustru ihjel. Om det er samme forklaring, han har afgivet til politiet og i retten, er uvist.

Men sikkert er det, at han over for naboen og tilsyneladende også politiet hævdede, at Maria From Jakobsen havde været nedtrykt i godt og vel en måneds tid, inden hun forsvandt 26. oktober.

Og netop den detalje har formentlig været en medvirkende årsag til, at Maria From Jakobsen blev meldt savnet allerede 27. oktober – altså dagen efter – af politiet. Hun havde forladt sin bopæl i »stærkt nedtrykt tilstand«, lød det i den forbindelse i en pressemeddelelse.

Den forklaring på hendes forsvinden har imidlertid været noget, som hendes familie har haft svært ved at nikke genkendende til. Familien har til B.T. fortalt, at de ikke har kunnet få bekræftet nogen steder fra, at Maria From Jakobsen skulle have været nedtrykt.

Arkivfoto. Her ses den tiltalte præst. Foto: Tina Arpe Vis mere Arkivfoto. Her ses den tiltalte præst. Foto: Tina Arpe

Af retsbogen fra grundlovsforhøret fremgår endvidere, at Maria From Jakobsen talte med sin søster om morgenen 26. oktober. Her virkede hun ifølge søsteren glad.

Naboen forklarede videre, at Thomas Gotthard under deres samtale brugte formuleringen »vi har mistet Maria«, selvom hun på daværende tidspunkt kun havde været 'forsvundet' i to dage.

»Det var en mærkelig vending,« lød det fra naboen, der også er blevet afhørt af politiet i sagen.

»Politiet studsede også over det.«

Thomas Gotthard har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt 15, november. Nævningesagen mod ham er berammet til efteråret, og der er afsat 16 retsdage.