En svær opgave, men ikke nødvendigvis umulig.

Sådan tegner billedet sig umiddelbart for Nordsjællands Politi i sagen om den mordtiltalte præst fra Frederikssund.

Her er den 44-årige sognepræst Thomas Gotthard nu tiltalt for at have slået sin hustru, Maria From Jakobsen, ihjel. Drabet skulle ifølge tiltalen være sket 26. oktober sidste år, men liget af præstekonen er endnu ikke blevet fundet.

Han nægter sig skyldig og har gjort det siden sin varetægtsfængsling knap tre uger efter hendes forsvinden.

I anklageskriftet tiltales han udover manddrab også for usømmelig omgang med lig. Men på flere centrale punkter er anklageskriftet meget lidt konkret.

I tiltalen har politiet eksempelvis ikke kunnet angive, præcis hvor eller hvordan drabet skulle have fundet sted. Og gerningstidspunktet er kun angivet som et tidsinterval på 81 minutter mellem klokken 08.24 og 09.45 på dagen, hvor Maria From Jakobsen sidst gav livstegn fra sig – 26. oktober 2020.

Det skete i en telefonsamtale med søsteren, hvor hun virkede glad.

Hverken efterforskerne eller anklagemyndigheden hos Nordsjællands Politi ønsker forud for retssagen til oktober i detaljer at oplyse, hvad man især finder belastende i forhold til præstens rolle.

Arkivfoto. Her ses den tiltalte præst. Foto: Tina Arpe Vis mere Arkivfoto. Her ses den tiltalte præst. Foto: Tina Arpe

Men mistankegrundlaget har åbenbart været så stærkt, at en dommer ved Retten i Hillerød siden anholdelsen af præsten i november har givet grønt lys til, at han skulle være varetægtsfængslet.

Blandt andet fordi præsten ikke selv meldte sin kone og mor til parrets to børn forsvundet – det gjorde Maria From Jakobsens søster.

Politiet har også kunnet konstatere, at han omkring konens forsvinden kørte flere gange rundt i det område i Brønshøj i København, hvor hendes bil blev fundet efterladt 30. oktober med hendes kørekort og bilnøgler i.

Selvom han allerede i grundlovsforhøret 16. november var sigtet for drab på sin kone, ønskede han ikke at udtale sig i detaljer i retten. Her påberåbte han sig præsters særlige tavshedspligt, selvom både dommer og anklager undrede sig over relevansen i sagen.

Arkivfoto af Maria From Jakobsen. Foto: Privatfoto Vis mere Arkivfoto af Maria From Jakobsen. Foto: Privatfoto

I danske straffesager er det tidligere sket, at en drabstiltalt er blevet fundet skyldig, selvom liget af offeret ikke er dukket op.

Det skete eksempelvis i 2017 i Nykøbing Falster i sagen om den 34-årige syriske kvinde Hediga Morads forsvinden. Her blev hendes syriske eksmand idømt 12 års fængsel og udvisning af Danmark for drabet på den helt forsvundne kvinde.

»En drabssag uden lig er fundamentalt anderledes end andre drabssager. Helt grundlæggende fordi man jo ikke med sikkerhed kan sige, om fokuspersonen er afgået ved døden,« siger den fremtrædende forsvarsadvokat Henrik Stagetorn, der i 2017 var forsvarer for Hediga Morads eksmand.

»Nogle mennesker vælger jo at melde sig ud af samfundet ved eksempelvis at rejse til udlandet eller begå selvmord. Og forestil dig, at personen dukker op efter fem år, hvor den formodede gerningsmand har siddet i fængsel i den mellemliggende tid,« tilføjer han.

Den 34-årige Hediga Morad blev sidst set, da hun hun i oktober 2015 afleverede sine to børn hos eksmanden. Han blev dømt for at have dræbt hende, selv om liget aldrig er dukket op. Foto: Sydøstjyllands Politi Vis mere Den 34-årige Hediga Morad blev sidst set, da hun hun i oktober 2015 afleverede sine to børn hos eksmanden. Han blev dømt for at have dræbt hende, selv om liget aldrig er dukket op. Foto: Sydøstjyllands Politi

Samtidig påpeger forsvarsadvokaten, at det uden et lig er så godt som umuligt at sige noget præcist om gerningstidspunktet eller drabsmåden.

»Det kan også være svært at bevise eksempelvis forsæt, men ofte vil man i den type sager have nogle vidneforklaringer om, at parterne levede som hund og kat eller måske var det mest lykkelige par i verden. Derfor vil der i den situation tit være noget bevisførelse omkring, hvordan forholdet mellem parterne var,« tilføjer Henrik Stagetorn.

Straffesagen mod præsten fra Frederikssund vil efter planen begynde ved Retten i Hillerød 25. oktober, og der er afsat 16 retsdage.