Nordsjællands Politi har gjort nyt fund i sagen om den forsvundne kvinde Maria From Jakobsen, der formodes at være blevet dræbt.

Det er den tiltalte i sagen – den savnede kvindes egen ægtemand, sognepræsten Thomas Gotthard – der har gjort politiet opmærksom på området med fundene.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Nordsjællands Politi foretog i går aftes (torsdag, red.) og i nat (natten til fredag, red.) en række tekniske undersøgelser i Sundbylilleområdet. Her er der gjort nogle fund med relation til sagen om den forsvundne Maria From Jakobsen,« lyder det.

Arkivfoto af Maria From Jakobsen. Foto: Privatfoto Vis mere Arkivfoto af Maria From Jakobsen. Foto: Privatfoto

»Det er den tiltalte (Maria From Jakobsens ægtemand, red.) som har henledt Nordsjællands Politis opmærksomhed på det specifikke område, hvor undersøgelserne blev foretaget.«

Fundene skal nu undersøges nærmere.

Nordsjællands Politi har for nuværende ikke yderligere kommentarer om fundene eller sagen i øvrigt, oplyses det.

Maria From Jakobsen blev i efteråret sidste år meldt savnet – men efterfølgende har politiet ændret teori til, at hun blev dræbt af sin egen ægtemand.

Af anklageskriftet mod Thomas Gotthard fremgår det, at han i løbet af præcis 81 minutter mellem klokken 08.24 og 09.45 ifølge politiet på endnu ukendt vis dræbte Maria From Jakobsen i Frederikssund eller omegn.

Efterfølgende skal han angiveligt have skaffet sig af med liget et ukendt sted og på ukendt vis.

Præsten har pure afvist alle anklager mod ham. Han blev anholdt og sigtet for drabet på sin hustru, som han har to børn med, 15. november – knap to uger efter hun i første omgang blev meldt savnet.