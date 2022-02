Præst Therese Kudajewski delte i den grad vandene, da hun sammenlignede læger, der vaccinerer mod corona med mordere og det danske samfund med det nazistiske styre under anden verdenskrig.

Derfor kan det måske også overraske, at hun nu trækker netop de udtalelser tilbage i en officiel erklæring. Alligevel er det præcis det, præsten gør, kan man læse på Fyens Stifts hjemmeside.

»Therese Kudajewski mener ikke, at læger, der vaccinerer/har vaccineret mod covid-19, er mordere eller kan sammenlignes dermed,« lyder det første punkt i erklæringen, som kommer efter Kudajewski har haft en samtale med sin chef.

Præsten var nemlig til tjenstlig samtale med biskop Trine Lindhardt 14. februar, og derefter blev erklæringen altså delt med offentligheden.

Nu har biskop Tine Lindhardt (t.h.) haft en tjenstlig samtale med Therese Kudajewski. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen Vis mere Nu har biskop Tine Lindhardt (t.h.) haft en tjenstlig samtale med Therese Kudajewski. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Foruden, at Therese Kudajewski nu har skrevet under på, at hun ikke længere mener, at læger, der vaccinerer imod corona er mordere, er der også fem andre punkter i erklæringen. Her tager den sydfynske præst fra Svanninge Kirke afstand fra sine tidligere holdninger, undskylder for eventuelle gener og kommer med løfter for fremtiden.

Blandt andet står der i erklæringen, at præsten ikke længere mener, at læger, der vaccinerer mod corona, kan sammenlignes med nazisternes læger under anden verdenskrig.

Nu loves der nye toner fra den kontroversielle præst.

»Therese Kudajewski vil fremadrettet være bevidst om decorum, både når Therese Kudajewski udtaler sig på embeds vegne, og når hun udtaler sig som privatperson.«

Punkterne i erklæringen Therese Kudajewski mener ikke, at læger, der vaccinerer/har vaccineret mod covid-19, er mordere eller kan sammenlignes dermed.

Therese Kudajewski mener ikke, at læger, der vaccinerer/har vaccineret mod covid-19 kan sammenlignes med nazistiske læger under Anden Verdenskrig.

Therese Kudajewski beklager dybt, at hun gennem sine udtalelser på Facebook (dec. 2021/januar 2022) har givet anledning til en sådan opfattelse. Det har ikke været hendes hensigt.

Therese Kudajewski vil bestræbe sig på til det yderste på at undgå en lignende situation fremover.

Therese Kudajewski vil fremadrettet være bevidst om decorum, både når Therese Kudajewski udtaler sig på embeds vegne, og når hun udtaler sig som privatperson.

Therese Kudajewski er enig i, at nærværende erklæring kan offentliggøres, da udtalelserne med rette har berørt mange, og erklæringen derfor er af almen interesse. Kilde: Fyens Stift

Tidligere har Kudajewski været fast besluttet på at fortsætte sin åbenmundede tilgang til debatten om coronavacciner. Blandt andet ved demonstrationer. I den forbindelse skrev hun i januar i år på Facebook:

»Jeg vil tale ved demonstrationen på fredag i Odense og i København på søndag. Dette gør jeg alene af pligt, og ikke af lyst,« lød det med en slet skjult reference til vigtigheden af at tale højt om sin vaccineskepsis.

En skepsis, der dog nok vil komme i mindre kontroversiel indpakning i fremtiden til glæde for blandt andet Kudajewskis overordnede.

»Jeg hilser Therese Kudajewskis erklæring velkommen og finder beklagelserne helt på sin plads,« udtaler biskop Tine Lindhardt i forbindelse med erklæringen.