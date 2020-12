»Vi har det ad helvede til. Vi har mistet Maria.«

For Maria From Jakobsens mand var det tilsyneladende et mareridt, der blev til virkelighed, da ægtefællen pludselig forsvandt 26. oktober i år.

Det var i hvert fald det, som præsten Thomas Gotthard gav udtryk for, når han talte med beboere på Nialsvej i Frederiksund. Her boede parret sammen med deres børn i knap seks år.

Men skal man tro politiet, så var det hele spil for galleriet.

Hidtil har præsten, der nægter sig skyldig, været beskyttet af navneforbud, men det er nu blevet ophævet på politiets begæring. Drabsefterforskerne ved Nordsjællands Politi ønsker nemlig at offentliggøre et foto af den drabssigtede mand i håb om at kalde eventuelle nye vidner frem.

Derfor går politiet nu helt usædvanligt ud med en offentlig efterlysning af billedet af den 44-årige mand, der blev anholdt 15. november og siden har været varetægtsfængslet for at have slået hustruen Maria From Jakobsen ihjel.

Der er tale om hendes samlever, Thomas Gotthard, som er præst.

Han nægter sig skyldig i den alvorlige sigtelse om at have dræbt sin hustru, der også var mor til to børn.

Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen fra Frederikssund har været forsvundet siden 26. oktober. Politiet har anholdt en 44-årig mand i sagen, der blandt andet er blevet varetægtsfængslet på grund af en mistanke om, at han med ætsende væsker kan have skilt sig af med kvindens lig, der ikke er blevet fundet. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen fra Frederikssund har været forsvundet siden 26. oktober. Politiet har anholdt en 44-årig mand i sagen, der blandt andet er blevet varetægtsfængslet på grund af en mistanke om, at han med ætsende væsker kan have skilt sig af med kvindens lig, der ikke er blevet fundet. Foto: Nordsjællands Politi

Både dommerne i byretten i Hillerød og i Østre Landsret har vurderet, at hensynet til sagens mulige opklaring skal veje tungere end den 44-årige drabssigtede præsts ønske om fuldstændig anonymitet.

Konkret ønsker Nordsjællands Politi henvendelser fra folk, der har set den næsten to meter høje mand i dagene omkring Maria From Jakobsens forsvinden 26. oktober fra parrets bopæl på Nialsvej i Frederikssund.

B.T. har talt med en række kilder, der beskriver den nu fængslede præst som uhyre dygtig og tillidsvækkende i sit virke som præst.

Ifølge et brudepar, som blev viet af ham, var han helt igennem fantastisk til at efterleve deres ønsker om ikke at få et »normalt« bryllup.

Det var en mærkelig vending Bekendt af familien

Han beskrives også som en præst, der trak de unge til sin kirke, fordi hans konfirmationsforberedelser ikke var »søvndyssende«. Og personer, som kender ham, beskriver ham med ord som »venlig«, »betænksom« og »hjælpsom«.

Derfor virkede det også oprigtigt, da præsten i de uger, hvor sagen om Maria From Jakobsen 'blot' var en forsvindingssag, virkede både ulykkelig og sønderknust.

Det vakte heller ikke undren, da præsten over for en mandlig bekendt af familien brugte formuleringen »vi har mistet Maria,« selv om hun på daværende tidspunkt kun havde været 'forsvundet' i to dage.

Men i dag har netop den formulering vakt opsigt hos både den bekendte og tilsyneladende også hos politiet.

Den 44-årige præst er nu sigtet og fængslet for at have dræbt sin samlever - den forsvundne Maria From Jakobnsen, 43, fra Frederikssund. Han anlagde sig ifølge politiet fuldskæg i tiden efter hendes forsvinden. Vis mere Den 44-årige præst er nu sigtet og fængslet for at have dræbt sin samlever - den forsvundne Maria From Jakobnsen, 43, fra Frederikssund. Han anlagde sig ifølge politiet fuldskæg i tiden efter hendes forsvinden.

»Det var en mærkelig vending,« lyder det fra manden, der ikke ønsker sit navn frem. Manden har en relativ tæt relation til både præsten og Maria From Jakobsen, og han er i forbindelse med sagen også blevet afhørt af politiet.

»Politiet studsede også over det,« fortæller han.

Præsten fortalte desuden, at han klokken 9 på forsvindingsdagen var gået en tur og var kommet hjem igen klokken 11. Da han kom hjem, havde Maria From Jakobsen efterladt et brev, hvor der stod, at hun ville komme hjem igen tirsdag.

Med sig havde hun taget sit pas og sin computer, og senere på dagen skulle hun ifølge præsten have hævet 5.000 kroner. Telefonen havde hun efterladt derhjemme.

Politiet interesserer sig blandt andet for, hvorfor den 202 cm høje præst Thomas Gotthard i dagene efter konens forsvinden besøgte genbrugspladsen i Jægerspris. Foto: Politiet Vis mere Politiet interesserer sig blandt andet for, hvorfor den 202 cm høje præst Thomas Gotthard i dagene efter konens forsvinden besøgte genbrugspladsen i Jægerspris. Foto: Politiet

»Han (præsten, red.) fortalte også, at hun havde været deprimeret i tiden op til,« lyder det videre fra manden.

Og netop den detalje har formentlig været en medvirkende årsag til, at Maria From Jakobsen blev meldt savnet allerede 27. oktober – altså dagen efter – af politiet. Hun havde forladt sin bopæl i »stærkt nedtrykt tilstand« lød det i den forbindelse.

Men den oplysning stemmer imidlertid ikke overens med det indtryk, som familiemedlemmer havde af Maria From Jakobsen. Samme morgen, som hun forsvandt, talte hun med sin søster. Søsteren har forklaret politiet, at Maria lød glad.

Forsvandt på præstens fridag

Siden den 44-årige præst blev sigtet for drabet på Maria From Jakobsen, er det kommet frem, at han ifølge politiet har foretaget en række mere eller mindre belastende søgninger på internettet.

B.T. kunne få dage efter han blev varetægtsfængslet afsløre, at han havde søgt på blandt andet ord som havdybde, olietønder, forsvinden og rensemidler.

Samtidig kunne vi fortælle, at politiet ved en ransagning efter hendes forsvinden havde fundet en større mængde af de stærkt ætsende væsker saltsyre og kaustisk soda i hjemmet på Nialsvej.

Om fundet og søgningerne har en sammenhæng med Maria From Jakobsens forsvinden er endnu uvist. Men sikkert er det, at den 43-årige psykolog forsvandt samme dag, som præsten havde sin ugentlige fridag.

Kirken, hvor han arbejder, oplyser på deres hjemmeside, at han har fri hver mandag og således den ugedag, hvor Maria From Jakobsen forlod sin bopæl og aldrig kom hjem.

Præsten Thomas Gotthard er nu fængslet for drabet på sin forsvundne samlever Maria From Jakobsen fra Frederikssund. Vis mere Præsten Thomas Gotthard er nu fængslet for drabet på sin forsvundne samlever Maria From Jakobsen fra Frederikssund.

I de følgende dage, og mens Maria From Jakobsen 'blot' var en forsvunden person, forsøgte den 44-årige præst at få dagligdagen til at fungere nogenlunde normalt for sig selv og børnene. Det var vigtigt for ham, at hverdagen hang sammen, udtrykte han ifølge B.T.s oplysninger.

Men lige knap tre uger efter Marias forsvinden vendte politiets fokus – i hvert fald udadtil.

Søndag 15. november blev parrets hus i Frederikssund afspærret, og præsten blev anholdt af politiet. Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have dræbt Maria From Jakobsen på et ukendt tidspunkt, et ukendt sted og på en ukendt måde.

Dommer Jette-Marie Sonne vurderede, at der var begrundet mistanke om, at præsten havde dræbt sin hustru.

Meldte ikke hustruen savnet

Jette-Marie Sonne lagde blandt andet vægt på de fund, som politiet havde gjort hos præsten i form af saltsyre og kaustisk soda samt de søgninger, som han havde gjort.

Hertil lagde hun vægt på, at præsten ikke selv havde meldt sin hustru savnet, selvom det havde været nærliggende. Hun bemærkede endvidere, at præsten havde kørt rundt i det område, hvor Maria From Jakobsens bil blev fundet i Brønshøj.

Det gjorde han både i tiden før og efter hendes forsvinden og ikke mindst på dagen, hvor hun forsvandt – altså mandag 26. oktober – uden at han i retten kunne komme med en plausibel forklaring på, hvad han lavede der.

Under grundlovsforhøret ønskede den drabssigtede præst ikke at udtale sig nærmere om sagen. Det begrundede han med præsters særlige tavshedspligt.

I håbet om nye henvendelser har Nordsjællans Politi bl.a. offentliggjort dette overvågningsfoto fra 9. november af den drabssigtede præst. Foto: Politiet Vis mere I håbet om nye henvendelser har Nordsjællans Politi bl.a. offentliggjort dette overvågningsfoto fra 9. november af den drabssigtede præst. Foto: Politiet

Han kunne dog ikke nærmere forklare, hvorfor han ikke ville udtale sig i en sag, hvor han er sigtet for drab på sin kone.

Det undrede dommeren i Hillerød, som også bemærkede, at præsters tavshedspligt undtagelsesvis kan tilsidesættes, og at den undtagelse måtte være aktuel, når nu præsten var sigtet for at have begået en alvorlige forbrydelse.