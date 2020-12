Den 44-årige mand, som er sigtet og fængslet for at have myrdet 43-årige Maria From Jakobsen, er præst.

Han er også den 43-årige forsvundne psykologs samlever - Thomas Gotthard. Han nægter sig skyldig.

Det kan nu oplyses, efter at først Retten i Hillerød og senest Østre Landsret har besluttet, at navneforbuddet på den 44-årige mand skal ophæves.

Det ønske fremkom anklageren fra Nordsjællands Politi med forleden, da den 44-årige præst fik sin varetægtsfængsling forlænget.

Politiet har fredag også offentlgjort flere billeder af ham håb om at få nye henvendelser i sagen fra folk, der har set den godt to meter høje mand i dagene omkring Maria From Jakobsens forsvinden 26. oktober fra parrets bopæl på Nialsvej i Frederikssund.

Dagen efter meldte hendes søster hende savnet, og 29. oktober blev den efterlyste psykologs hvide Chevrolet Spark fundet efterladt på Rødkildevej ved Bellahøj i Københavns nordvestlige udkant.

»Til brug for efterforskningen af det mulige drab på Maria From Jakobsen søger Nordsjællands Politi informationer om Thomas Gotthards færden i perioden fra fredag den 23. oktober 2020 og frem til søndag 15. november 2020, herunder særligt mandag den 26. oktober 2020, hvor Maria From Jakobsen forsvandt,« oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Drabsefterforskerne er særligt interesseret i oplysninger om præstens færden i løbet af fire nætter. Det drejer sig om natten efter søndag 1. november samt de tre nætter efter torsdag 5. november, fredag 6. november samt 7. november i år.

Thomas Gotthard er 44 år og beskrives som 202 cm høj, spinkel af bygning med mørkeblondt hår og blå/grå øjne. Han havde i den periode, hvor Nordsjællands Politi søger oplysninger om hans færden, anlagt sig fuldskæg.

Allerede tidligere har politiet søgt vidner, som i perioden fra 25. oktober til 4. november har set familiens to biler og en trailer i kvarteret omkring Rødkildevej/Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads på Sjælland.

Bilerne er en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345 og en grå Suzuki Baleno med anhængertrækmed nummerpladen CH 78 908. På trailerens nummerplade står der BM 5447.

Præsten Thomas Gotthard er nu fængslet for drabet på sin forsvundne samlever Maria From Jakobsen fra Frederikssund. Vis mere Præsten Thomas Gotthard er nu fængslet for drabet på sin forsvundne samlever Maria From Jakobsen fra Frederikssund.

Den varetægtsfængslede mand og præst har ifølge politiets foreløbige efterforskning foretaget en række relativt belastende søgninger på nettet i tiden efter 26. oktober, hvor Maria From Jakobsen forsvandt sporløst. Han skulle blandt andet have søgt på ord som 'havdybde', 'olietønder', 'selvmord', 'forsvunden' og 'rensemidler'.

Desuden er han i forhold til samleverens forsvinden ifølge politiet belastet af, at der ved en ransagning på deres bopæl efter hendes forsvinden er fundet en større mængde af de stærkt ætsende væsker saltsyre og kaustisk soda.

Da Maria From Jakobsen forlod sin bopæl i Frederikssund 26. oktober, efterlod hun sig angiveligt et brev. I brevet står, at hun vil tage i sommerhus for at komme hjem dagen efter, men det gjorde hun ikke, og dagen efter blev hun meldt savnet. Politiet oplyste den dag, at den 43-årige kvinde havde forladt sit hjem i 'stærkt nedtrykt tilstand'.

Den oplysning stemmer dog ikke med det indtryk, som hendes nære havde. Maria From Jakobsen talte med sin søster den dag, hvor hun forsvandt. Søsteren har forklaret politiet, at Maria virkede glad, da de talte sammen.

I grundlovsforhøret efter sin anholdelse i midten af november ønskede den drabssigtede præst ikke at udtale sig. Trods sagens alvor for hans egen situation, henviste han noget overraskende til, at han havde en særlig tavshedspligt som præst.

Det havde dommeren dog ikke den store forståelse sitationen taget i betragtning, og det var efter rettens opfattelse med til at bestyrke mistanken mod ham.

Situationen gentog sig i mandags, da Retten i Hillerød skulle tage stilling til, om den 44-årige præst skulle have sin varetægtsfængsling forlænget. Heller ikke her ønskede Maria From Jakobsens mand at svare på flere af de centrale spørgsmål, som anklageren stillede ham foran dommeren.

Det var endnu en gang med til at få retten til at beslutte, at han skal forblive bag tremmer til foreløbig 11. januar. Samtidig spillede det også en rolle, at han efter dommerens opfattelse undervejs i efterforskningen på centrale punkter har afgivet divergerende forklaringer til politiets drabsefterforskere.

I sit virke i Folkekirken har han været kendt som nytænkende præst, som kunne få folk i kirke.

Hans første embede var som præst i et sogn nær bopælen i Frederikssund, hvor han dog stoppede i 2012 efter fire års tjeneste. Den beslutning begrundede han i et interview med Lokalavisen med, at han kort efter skulle være far for fjerde gang. For at få familielivet til at hænge bedre sammen, ville han i stedet fortsætte som kordegn.

I afskedsinterviewet fortalte han blandt andet, at hans sjæl var tyndslidt af præstejobbet – ikke mindst fordi han tog de efterladtes sorg med sig efter begravelser.

»Mange præster kunne godt bruge at kigge sig selv grundigt i spejlet,« lød det ved den lejlighed blandt andet fra den nu drabsfængslede mand.

Opdateres …