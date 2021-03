Den 44-årige præst Thomas Gotthard, der er sigtet for drabet på sin egen hustru, har ladet sig frivilligt fristforlænge.

Det oplyser anklager Anne-Mette Wedell Seerup til B.T.

Præsten har siddet varetægtfængslet for drabet på 43-årige Maria From Jakobsen siden midten af november, og det er første gang, at han frivilligt går med til at blive siddende bag tremmer i yderligere fire uger.

»Jeg lægger ikke noget i det. Jeg ser det ikke som nogen tilkendegivelse på noget,« siger anklager Anne-Mette Wedell Seerup.

Og spørger man hans advokat Jesper Storm Thygesen, så skal man heller ikke lægge for meget i det.

»Det er helt lavpraktisk fordi, at jeg ikke kan møde på mandag, og indtil nu er hans varetængsfænsling blevet forlænget alle gange, så vi havde ikke de store forhåbninger om, at han ville blive løsladt alligevel,« siger han.

Thomas Gotthard nægter sig skyldig i drab, og indtil nu har han ikke ønsket at samarbejde med politiet om drabet på hustruen. I stedet har han henvist til præsters særlige tavshedspligt og kun i begrænset omfang udtalt sig.

Det betyder også, at politiet fortsat står med en sag, hvor man endnu ikke har fundet liget af Maria From Jakobsen, der sidst er set i slutningen af oktober.

Derfor har Nordsjællands Politi adskillige gange bedt offentligheden om hjælp i sagen til at finde Maria From Jakobsens lig. Det har de blandt andet gjort ved at offentliggøre overvågningsbilleder af Thomas Gotthard fra forskellige genbrugsplader, ligesom de også har efterspurgt oplysninger om konkrete blå fodertønder, som han skulle have været i besiddelse af.

Allerede ved grundlovsforhøret kom det nemlig frem, at Thomas Gotthard skulle have været i besiddelse af en større mængde saltsyre og kaustisk soda, og det fund var en medvirkende årsag til, at en dommer i første omgang valgte at varetægtsfængsle præsten.