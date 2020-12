Nordsjællands Politi har de seneste uger modtaget adskillige henvendelser i sagen om det formodede drab på Maria From Jakobsen, og især to af dem har de været glade for.

Mellem 40 og 50 personer har henvendt sig til politiet, efter de for nylig udsendte billeder af Maria From Jakobsens drabssigtede mand, 44-årige Thomas Gotthard.

Det fortæller vicepolitiinspektør Lau Lauritzen til B.T.

»Op til jul har vi fået omkring 40-50 henvendelser, og af dem er der et par stykker, som vi er særligt glade for,« siger han og tilføjer:

»Det er tale om nogle vidner, som vi ikke havde snakket med inden, og de to henvendelser er nok de mest konkrete,« siger han.

Det betyder med andre ord også, at politiet fortsat ihærdigt forsøger at finde den 43-årige kvinde, der har været væk siden slutningen af oktober. I første omgang hed det sig, at hun var bortgået i nedtrykt tilstand, men få uger efter hendes forsvunden blev hendes mand, den 44-årige præst Thomas Gotthard, sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Ifølge politiet dræbte Thomas Gotthard hustruen på et ukendt tidspunkt, en ukendt måde og på et ukendt sted, og det er således ikke lykkedes politiet at finde liget af Maria From Jakobsen endnu.

Præsten Thomas Gotthard, der er sigtet for drabet på sin hustru, den 43-årige Maria From Jakobsen. Foto: Lokalavisen.dk/David Foli Vis mere Præsten Thomas Gotthard, der er sigtet for drabet på sin hustru, den 43-årige Maria From Jakobsen. Foto: Lokalavisen.dk/David Foli

»Det er klart, at jo længere tid der går, jo sværere bliver oddsene, men vi tror bestemt på det, og det bliver vi ved med at gøre, til vi synes, der ikke er flere muligheder.«

Det er således også begrænset med oplysninger fra den sigtede, der nægter sig skyldig i drabet. Allerede under grundlovsforhøret meddelte han retten, at han ikke ønskede at udtale sig nærmere om forholdet, og henviste til præsters særlige tavshedspligt.

»Det er ærgerligt, at han ikke vil hjælpe os med at finde hende. Det er også ærgerligt for familien og i det hele taget hele sagen. Vi koncentrerer os om at finde ud af, hvad der er sket, og få klarlagt hændelsesforløbet både af hensyn til Maria og Thomas. Ud fra det må vi se, om der er grundlag for at rejse en straffesag,« siger Lau Lauritzen.

Undervejs i efterforskningen har politiet undersøgt adskillige områder i Nordsjælland, ligesom de også har beskæftiget sig med et område i Brønshøj, hvor Maria From Jakobsens bil blev fundet nogen tid efter hendes forsvunden.

Den 44-årige præst er nu sigtet og fængslet for at have dræbt sin hustru, den forsvundne Maria From Jakobnsen, 43 år, fra Frederikssund. Han anlagde sig ifølge politiet fuldskæg i tiden efter hendes forsvinden. Vis mere Den 44-årige præst er nu sigtet og fængslet for at have dræbt sin hustru, den forsvundne Maria From Jakobnsen, 43 år, fra Frederikssund. Han anlagde sig ifølge politiet fuldskæg i tiden efter hendes forsvinden.

Derudover har også krematorier været i politiet søgelys, og det er de stadig, fortæller Lau Lauritzen.

»Vi har kigget på den mulighed, og den kigger vi stadig på.«

Indsamling til Marias børn

Familien til Maria From Jakobsen har oprettet en indsamling til fordel for Maria From Jakobsens børn. På hjemmesiden, der er oprettet til indsamlingen, skriver familien, at huset i Frederikssund fortsat er afspærret, og Marias to børn på 8 og 10 år kun fik lidt tøj med sig, inden det blev afspærret.

»Marias familie har derfor måttet afholde udgifter til bl.a. vinterstøvler, overtøj, skiftetøj og mobiltelefoner til børnene. Dertil kommer udgifter til bl.a. psykologer og advokater samt betaling af dagtilbud, da der ikke længere er indtægter fra Maria og hendes mand.«

Samtidig retter familien en kritik mod kommunen, der ifølge dem ikke har haft travlt med at bidrage 'økonomisk til varetagelsen af børnenes tarv efter Marias forsvinden'.

Frederikssund Kommune afviser imidlertid kritikken og oplyser i en pressemeddelelse, at den hjælper familien inden for de rammer, som lovgivningen giver mulighed for.

»Det er en meget ulykkelig sag, som selvfølgelig berører alle dybt. Fra kommunens side følger vi sagen tæt og støtter børnene og familien, så godt vi kan, inden for de rammer, der er. Vi følger også fremadrettet sagen, og vi vil løbende iværksætte den nødvendige støtte til børnene,« udtaler chefen for Center for Familie og Rådgivning, Søren Ethelberg.

Familien har desuden udlovet en dusør på 10.000 kroner til den person, der kommer med oplysninger, som fører til Maria From Jakobsen.